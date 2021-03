Mi ha sempre incuriosito GIO EVAN, pur non conoscendolo. I “sentito dire” e le frasi raccolte qua e là nei discorsi di musica mi avevano convinto a chiedere che gli riportassero il mio desiderio di ospitarlo al Premiato Circo Volante del Barone Rosso… già due anni fa. Nessun feedback e sono certo che mai gli sia arrivata la mia richiesta.

Quando sul palco del Festival di Sanremo l’ho visto apparire, completamente alieno in tutto, ho deciso che avrei dovuto raggiungerlo.

Lunedì sera, nella diretta del Barone Rosso Solo Flight, abbiamo finalmente fatto una conversazione che sarebbe potuta durare ore. Te l’ho riportata integralmente, aggiungendo anche due clip che non avevo messo nella diretta.

Qui sotto alcune parti dei comunicati stampa che riguardano sia l’album “Mareducato” che il libro “Ci siamo fatti mare”

Il nuovo album di Gio Evan, “Mareducato”, è disponibile dal 12 marzo su etichetta Polydor/Universal Music. Il disco contiene il singolo “Arnica”, scritto da Gio Evan e prodotto da Katoo, presentato al Festival di Sanremo. Il 16 marzo sarà pubblicato anche il suo nuovo libro di poesie “Ci siamo fatti mare” edito da Rizzoli.

“Mareducato”, terzo album scritto da Gio Evan, si può definire un vero e proprio concept album. Il disco è composto da due parti distinte, musica e poesia. Nella prima parte ci sono dieci canzoni che rappresentano le tappe di un viaggio immaginario dalla riva al profondo del mare, dove ogni fase è uno stato d’animo, conoscenza di se stessi e dei propri limiti. I dieci brani ci accompagnano dalla costa all’abisso: “Introspezione” è l’inizio, la costa dell’album, “Marinconia” la riva, “Buster Keaton” la risacca, “Arnica” il mare, “Glenn Miller” Il fondale, “L’Amarea” l’alta marea, “Regali fatti a mano” gli scogli, “Mark Rothko” le onde, “Mantra Allegro” L’abisso , “Estrospezione” l’oceano. Nella seconda parte Gio dà invece spazio all’arte poetica recitando dieci poesie inedite accompagnate dalla musica.

Il disco è disponibile dal 12 marzo su tutte le piattaforme digitali, in formato CD ed in un esclusivo LP autografato e in edizione limitata per Amazon. Inoltre dal 16 marzo, per chi vuole fare un viaggio a 360° nel mondo di Gio Evan, è possibile acquistare l’album insieme al nuovo libro “Ci siamo fatti mare” sul sito di Universal Music Italia .

Gio Evan è un artista poliedrico: cantautore, scrittore e artista di strada. Durante gli anni che vanno dal 2007 al 2015 intraprende un viaggio con la bicicletta che lo porta in gran parte del mondo: India, Sudamerica, Europa. Comincia a studiare e vivere accanto a maestri e sciamani del posto e in Argentina viene battezzato come “Gio Evan” da un Hopi. Nel 2008 scrive il suo primo libro “Il florilegio passato”, racconto che narra dei suoi viaggi, senza soldi né scarpe. Tra il 2012 e il 2013 fonda “Le scarpe del vento”, progetto musicale dove scrive, canta e suona la chitarra. Pubblica indipendentemente il suo primo disco “Cranioterapia”. Nel 2014 inizia due progetti per le strade francesi: “Gigantografie” e “Le poesie più piccole del mondo”. Tra il 2014 e il 2016 pubblica i libri “La bella maniera” (il suo primo romanzo, per Narcissuss), “Teorema di un salto, ragionatissime poesie metafisiche” (Narcissuss) e “Passa a sorprendermi” (Miraggi Edizioni), oltre a scrivere e dirigere l’opera “OH ISSA – Salvo per un cielo”.

Nel 2017 esce il libro “Capita a volte che ti penso sempre”, per Fabbri. Marzo 2018 è in vendita il nuovo libro per Fabbri “Ormai tra noi è tutto infinito”. Il 17 aprile esce “Biglietto di solo ritorno”, il doppio album di esordio che lo porterà in tour in Italia ed Europa. Dopo un periodo di assenza torna sulle scene nel 2019 con il nuovo romanzo “Cento cuori dentro” (Fabbri Editori) e con “Natura Molta”, il nuovo doppio album. A novembre a Miami è protagonista insieme a Carmen Consoli di HIT WEEK, il Festival dedicato alla diffusione della musica e della cultura italiana oltre i confini nazionali. A maggio 2020 l’artista è tornato con un nuovo libro di poesie “Se c’è un posto bello sei te” (Fabbri Editori) e il nuovo singolo “Regali fatti a mano” (Polydor/Universal).

A ottobre esce il libro “I ricordi preziosi di Noah Gingols” (Fabbri Editori) e a novembre il singolo “Glenn Miller” (Polydor/Universal Music). A gennaio 2021 pubblica il libro “Se mi cerchi ti trovi” (Fabbri Editori). A marzo 2021 partecipa al Festival di Sanremo con il brano “Arnica”(Polydor/Universal Music) . “Mareducato” è il suo nuovo album in uscita il 12 marzo, “Ci Siamo Fatti Mare” è il nuovo libro edito da Rizzoli e disponibile dal 16 marzo.

GIO EVAN – CI SIAMO FATTI MARE

Dopo l’esperienza al festival di Sanremo, il nuovo libro di poesie del poeta più amato dalla rete “Assomigli più al mare tu che alle persone che incontro, sei fatta più di sale che di parole, nascondi nei fondali segreti che ripari dalla luce e solo a chi è pronto a togliersi il fiato mostri i tesori conservati.

Tu sei più mare che donna.”

Una raccolta di poesie dal concept unico: il mare del titolo entra nelle pagine invadendo i versi e le fotografie, che recuperano l’antica arte del cianotipo per dare vita a immagini spettacolari.

Giocoliere di parole, funambolo del verso, Gio Evan ha reso la poesia bestseller.

Un personaggio unico nel suo genere: ha girato il mondo in bicicletta (dall’India al Sudamerica) e ha vissuto accanto a santoni e sciamani. Ora, quando non è a passeggiare nei boschi o ad arrampicare in montagna, gira l’Italia in tour sold out di musica e poesia.

