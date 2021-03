Esce oggi, venerdì 26 marzo, Malifesto di Malika Ayane, il nuovo album di inediti.

Un inno alla riscoperta del valore delle emozioni e all’importanza di manifestarle, Malifesto fotografa gli stati d’animo di Malika Ayane attraverso 10 brani che la stessa cantante ha scritto e composto insieme a Pacifico, Antonino Di Martino, Alessandra Flora, Leo Pari, Colapesce, Antonio Filippelli, Daniel Bestonzo, Rocco Rampino ed altri autori che l’hanno sostenuta nel suo nuovo progetto artistico.

Malifesto per Malika Ayane è il sesto disco di inediti; è prodotto da Antonio Filippelli e Daniel Bestonzo ed è stato registrato a Milano. Contiene il brano Ti Piaci Così, che Malika Ayane ha presentato al recente Festival di Sanremo 2021, in gara nella categoria dei Campioni. Ad anticipare il disco è stato un brano sulla consapevolezza e sulla volontà di apprezzarsi e celebrarsi nella semplicità di esistere in quanto esseri umani.



IL percorso di Malika Ayane al Festival numero 71 condotto da Amadeus si è concluso al 15esimo posto in classifica su 26 Campioni in gara (sul podio Maneskin, Francesca Michielin e Fedez, Ermal Meta).



“Malika Ayane mi ha inviato una serie di foto e video per darmi delle suggestioni estetiche, per dare un suono alle immagini o seguire quello che un’immagine può evocare”, le parole di Antonio Filippelli sul lavoro sul disco.

“Abbiamo fatto una ricerca su tutta la scena del cantautorato francese e belga, il “french touch”, cercando di mischiare la Francia al nostro background e a volte inserendo delle vere e proprie citazioni. Una produzione volutamente minimale che rispettasse l’estetica elegante prefissata e lasciasse spazio alla voce di Malika Ayane, che ha una timbrica unica, calda. Ho abbassato le tonalità di diverse canzoni per sfruttare la parte bassa della voce, quasi a farle sussurrare le parole”, ha raccontato sulla ricerca sonora che ha portato alla nascita del progetto.

Tracklist Malifesto

1 – Peccato Originale

2 – Ti Piaci Così

3 – Telefonami

4 – Come Sarà

5 – Per Chi Ha Paura Del Buio

6 – Mezzanotte

7 – A Mani Nude

8 – Brilla

9 – Formidabile

10 – Senza Arrossire