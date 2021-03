Emma Stone è diventata mamma. Per l’attrice premio Oscar si tratta del primo figlio avuto dal marito Dave McCary. La notizia è stata divulgata da TMZ, ma non si hanno altre informazioni sul nascituro.

Stando al tabloid, la star 32enne avrebbe partorito lo scorso 13 marzo, ma la news è stata confermata solo ora. Non si conosce né il sesso né il nome del bambino, ma non c’è da stupirsi: la Stone e McCary sono sempre stati riservati sulla loro relazione. La coppia si è conosciuta nel 2016, nel corso di una puntata del Saturday Night Live, dove lui stava dirigendo uno sketch che la vedeva protagonista.

Emma Stone e Dave McCary hanno reso pubblica la loro relazione nell’ottobre 2017. “È professionale in ogni modo, molto talentuosa e concentrata sul suo lavoro, e Dave lo rispetta”, aveva dichiarato la solita fonte interna a People. “Lui la sostiene totalmente ed è altruista nel suo desiderio per il suo successo. Queste sono grandi qualità in un uomo. Lei è colpita dal suo talento e lo rispetta immensamente”.

Qualche tempo dopo è spuntata una foto che confermava il loro fidanzamento; le nozze si sono celebrate nel 2020, rigorosamente in forma privata. Per i fan è stato impossibile capire se aspettasse un bambino, dato che l’attrice è assente dai social. Solo alcune foto divulgate dal Daily Mail hanno potuto confermare la gravidanza: negli scatti la Stone si vedeva camminare tra le strade di Los Angeles in compagnia di un’amica con il pancione in evidenzia.

Nonostante la segretezza sulla nascita – probabilmente conosceremo qualche dettaglio solo nei prossimi mesi – la solita fonte anonima ha dichiarato a Us Weekly che l’attrice era “molto felice ed entusiasta di diventare madre”.

Emma Stone ha debuttato sul piccolo schermo nel 2005 con alcuni ruoli televisivi. Negli anni seguenti è stata protagonista di pellicole di gran successo al botteghino, tra cui Benvenuti a Zombieland, Easy Girl, Crazy Stupid Love e The Help. Nel 2012 e 2014 ha prestato il volto a Gwen Stacy nei cinecomic di The Amazing Spider-Man, mentre ha ottenuto i primi riconoscimenti con Birdman. Nel 2017 ha vinto l’Oscar per La La Land. L’anno successivo è stata protagonista della miniserie Netflix Maniac. La vedremo nei panni di Crudelia DeMon nell’origin story Cruella.