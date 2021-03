Con l’apparizione di Lexie in Grey’s Anatomy 17×10 tornerà anche uno dei personaggi più attesi e amati della serie, sempre nella dimensione onirica di questa stagione che ha riportato volti storici del medical nei sogni della protagonista Meredith (Ellen Pompeo).

Due settimane dopo la morte di Andrea DeLuca (Giacomo Gianniotti) toccherà a Lexie in Grey Anatomy 17×10 portare un po’ di luce in una stagione molto drammatica e di toni bui, con la partecipazione di Chyler Leigh come guest star del decimo episodio.

Ad annunciare il ritorno di Lexie in Grey’s Anatomy 17×10 è il promo dell’episodio, che vede Meredith ancora una volta sognare sulla spiaggia i suoi affetti più cari: sulle note di Breathe, canzone usata più volte come colonna sonora della serie, la piccola Grey appare alla sorella maggiore per una reunion che si preannuncia carica di emotivit.

Quella di Lexie in Grey’s Anatomy 17×10 è la prima apparizione di Chyler Leigh nella serie dopo che il suo personaggio è tragicamente morto in un incidente aereo al termine dell’ottava stagione. In seguito alla sua morte e a quella del compagno Mark Sloane (Eric Dane), l’ospedale è stato ribattezzato in loro onore Grey Sloan Memorial Hospital, dopo che un gruppo di medici è subentrato nella proprietà per salvarlo dal fallimento. Dopo l’addio al medical drama la Leigh ha interpretato il ruolo della detective Caitlyn Sullivan in Taxi Brooklyn e di Alex Danvers in Supergirl, apparendo anche nelle altre serie del franchise cosiddetto Arrowerse.

L’apparizione di Lexie in Grey’s Anatomy 17×10, nove anni dopo la drammatica dipartita del personaggio, è prevista nell’episodio in onda su ABC il prossimo 1 aprile, intitolato proprio Breathe. Ecco la trama e il promo dell’episodio.