In questi ultimi giorni di marzo sono ritornate alla ribalta le chiamate con prefisso +44. Si tratta di un telefonate internazionali di cui in molti si chiedono la provenienza e anche la reale motivazione. Meglio dunque specificare fin da subito che il mittente potrebbe non essere un conoscente o comunque una normale individuo interessato ad un contatto. Piuttosto c’è il rischio concreto di incorrere in un raggiro o truffa noto come il fenomeno delle ping calls.

Non è certo la prima volta che sulle pagine OM si procede all’alert sulle ping calls. Si tratta di finte chiamate internazionali effettuate da chi ha tutte le intenzioni di irretire un’ignara vittima. In pratica si procede con un paio di squilli o anche solo uno all’indirizzo di un cittadino che non fa neanche in tempo a rispondere. Il malcapitato di turno è incuriosito e dunque provvede a richiamare il recapito. Scatta dunque una spesa sostanziosa per il chiamante visto che effettua una telefonata internazionale e in più su una numerazione a sovrapprezzo.

Le chiamate con prefisso +44 provengono dal Regno Unito e sono protagoniste dell’ennesima ondata di ping calls nelle modalità già messe in evidenza prima. Di certo un ridotto numero di italiano potrebbero ricevere una chiamata dal paese della regina Elisabetta da parte di conoscenti o colleghi. Già questa ridotta eventualità dovrebbe far riflettere più di qualcuno e non spingerlo a richiamare la numerazione internazionale. L’ideale, semmai, sarebbe provvedere ad una ricerca su Google per sincerarsi delle informazioni annesse al mittente.

Non è la prima ma nenache l’ultima volta che le chiamate con prefisso +44 arriveranno sui telefoni degli italiani. Meglio dunque tenere in conto sempre lo stesso consiglio: non dare peso al contatto e anche inserirlo nella blacklist del proprio telefono per non essere più disturbati: la funzione è disponibile su tutti i telefoni.