L’infinita attesa per un nuovo singolo di Rihanna dal prossimo album di inediti potrebbe terminare presto. La popstar barbadiana ha accennato al possibile ritorno sulla scena musicale, dopo anni dedicati perlopiù all’imprenditoria e alla beneficenza, ricordando il suo ultimo disco e celebrandolo per un enorme risultato raggiunto.

Un nuovo singolo di Rihanna sarebbe il primo da ANTI

La cantautrice ha usato Instagram per celebrare un’impresa storica del suo ultimo progetto discografico, risalente ormai al lontano 2016: ANTI è diventato l’unico album di una cantante di colore a rimanere nella Billboard 200 per cinque anni e Rihanna ha celebrato il traguardo con un video che ripercorre alcuni dei momenti iconici del rilascio dell’album e del tour, dalla scoperta della cover ai video dei singoli fino ad alcune performance sul palco. Un post che ha inevitabilmente scatenato la voglia del pubblico di vederla tornare in classifica con nuova musica, con quello che sarebbe il primo singolo dal rilascio di ANTI cinque anni fa.

Un nuovo singolo di Rihanna potrebbe essere rilasciato

In risposta a un follower, la cantante ha dichiarato che potrebbe lanciare “presto” un nuovo successo: a un utente che le ha suggerito di celebrare l’impresa di ANTI pubblicando una nuova canzone, Rihanna ha risposto “Penso che dovrei”, aggiungendo l’emoticon “soon (presto)“. In un successivo commento ha aggiunto ironicamente “ma solo uno“.

Rihanna su Instagram

A quando il nuovo singolo di Rihanna?

Come sempre, nel suo caso, i riferimenti temporali sono da prendere con le pinze, visto che ha dimostrato di non avere alcuna fretta né intenzione di rispettare le canoniche scadenze del mercato discografico. Dopo cinque anni di fermo i tempi sembrano maturi per il rilascio di un nuovo singolo di Rihanna che apra la strada al doppio album reggae al quale sta lavorando ormai da tempo immemore, ma è anche vero che la stessa Riri aveva auspicato il rilascio di nuova musica già per il 2019, disattenendo le speranze del pubblico. E ha fatto lo stesso nel 2020, quando si è dedicata principalmente al suo business col marchio Fenty e ad iniziative benefiche durante la pandemia. A chi sui social le chiedeva di darsi da fare con nuova musica, rispondeva spesso piccata: “Sto provando a cambiare il mondo” è stata una delle ultime reazioni all’urgenza del suo pubblico. Questo fantomatico album reggae per esiste davvero, è in cantiere da molti anni e la stessa Rihanna ne ha parlato in diverse interviste. Resta solo da capire quanto “presto” vorrà fargli vedere la luce.