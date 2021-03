C’è una nuova occasione all’orizzonte per i gamers con la nuova disponibilità PS5 su GameStop confermata per oggi 25 marzo. esattamente come accaduto già sVariate volte nel corrente mese di marzo, la console Sony sarà di nuovo in vendita sullo store specializzato in videogiochi. Ancora una volta sarà un click day di pochi minuti in cui i più fortunati si aggiudicheranno il gioiellino hi-tech dei loro sogni. Giusto sottolineare dunque a che ora si procederà al vai agli acquisti.

A che ora la disponibilità PS5 su GameStop?

Lo store specializzato in console e titoli di gioco ripete la formula dell’acquisto pomeridiano. Saranno ancora una volta le ore 15:30 quando sarà possibile appunto accaparrarsi proprio la console. Inutile dire che la tempestività sarà cruciale per ottenere la propria unità e che sarebbe davvero il caso di collegarsi allo store almeno qualche minuto prima dell’orario fatidico già indicato.

Non c’è dubbio che la nuova disponibilità PS5 smuoverà un gran numero di potenziali acquirenti in giornata. Quasi ovvio è dunque che, al momento del via alle vendite, si formerà la solita coda virtuale di tutti gli interessanti. Probabilmente la coda durerà anche diversi minuti e naturalmente non a tutti si concluderà con la transazione d’acquisto. In questa fase l’importante sarà decisamente non uscire dalla pagina del sito dove si sta effettuando la fila: in caso di aggiornamento dell’indirizzo o entrata ed uscita dall’e-commerce, si perderà la priorità acquisita fino a questo momento.

Non sono noti i numeri esatti delle scorte a disposizione dello store. La disponibilità PS5 odierna non può dunque essere quantificata in un determinato numero di unità: difficilmente, tuttavia, lo store potrebbe avere a disposizione più di qualche centinaio di esemplari. Per quanto riguarda la spedizione del prodotto infine, questa dovrebbe avvenire davvero in tempi celeri visto le unità già presenti in magazzino.