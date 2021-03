Rocco Schiavone 5 si farà? È quello che si chiedono i fan da ieri sera, quando Rai2 ha mandato in onda quella che finora è l’ultima puntata della serie. Con Ah l’amore, l’amore le indagini del personaggio più controverso della tv si concludono, così come le sue avventure letterarie. La puntata infatti è tratta dall’omonimo romanzo di Antonio Manzini, l’ultimo della saga.

Da casa Rai non vi è ancora ufficialità a proposito di un ipotetico rinnovo. Tuttavia, esistono molti fattori che giocano a favore di Rocco Schiavone 5. A cominciare dagli ascolti: il vicequestore romano interpretato da Marco Giallini continua a macinare ottimi numeri sulla rete Rai2. L’ultima puntata ha portato a casa il 10,3% di share a fronte di 2.570.000 spettatori.

Inoltre, i lettori sanno che c’è ancora un romanzo di Manzini da adattare. Si tratta di L’amore ai tempi del Covid-19, racconto pubblicato online lo scorso anno. Certo, il materiale non è a sufficienza per produrre una quarta stagione, ma non è detto: si potrebbe proseguire senza necessariamente attingere all’opera originale. In ogni caso, lo scrittore ha già annunciato di essere al lavoro su un nuovo libro.

Altro fattore importante riguarda il suo protagonista. Marco Giallini, al contrario di molti attori televisivi (come Lino Guanciale, ad esempio), ama la serialità. Del resto, il personaggio di Rocco Schiavone non è una figura “finita”; ha una personalità complessa e piena di sfaccettature, interessante da esplorare. Il dolore per la morte dell’amata moglie, e la rabbia per non essere riuscito a salvarla, sono due fardelli che Schiavone si porta dentro da sempre. Nessuna donna finora è riuscita a scalfire la superficie di quel burbero vicequestore romano – nemmeno Caterina, l’ambiziosa poliziotta con la quale aveva legato, la quale tuttavia si è rivelata una spia e l’ha tradito nella seconda stagione.

Non dimentichiamo che Rocco Schiavone è un prodotto che piace all’estero: è infatti la serie Rai più venduta, specialmente in Germania e in Francia. I dubbi sul futuro di Rocco Schiavone 5 ci sono, e finché la Rai non deciderà sul rinnovo, i fan dovranno accontentarsi delle repliche su RaiPlay.