Renato Zero si è vaccinato e lo ha fatto sapere ai suoi follower postando l’immagine sui social. Il re dei sorcini, infatti, rientra tra i pazienti che possono ricevere il vaccino secondo le disposizioni della Regione Lazio che ha esteso le prenotazioni on-line alle persone di 70 e 71 anni.

Renato Zero si è vaccinato

Renato Zero ha 71 anni e sui social ironizza: “Sono il paziente Zero!”, scrive, e con poche parole rassicura i suoi fan sull’utilità dell’immunizzazione di massa e sulla sua volontà di restare in salute. Non sono mancate le inevitabili polemiche da parte di chi è convinto che l’artista abbia ricevuto la dose perché inserito in una non meglio definita corsia preferenziale.

Come già detto, invece, Renato Zero rientra nelle fasce d’età previste dalla Regione Lazio e per questo non ha atteso per prenotare il suo vaccino. Artisti, influencer e personaggi dello spettacolo hanno un ruolo determinante in termini di sensibilizzazione sul vaccino.

Ricordiamo, ad esempio, che Elvis Presley nel 1956 si sottopose al vaccino contro la polio in diretta televisiva azzerando ogni scetticismo sul farmaco e contribuendo alla crescita della campagna vaccinale negli Stati Uniti. Sui vaccini si è pronunciato anche Fedez di recente, quando in una storia Instagram ha denunciato i disservizi della Regione Lombardia nelle vaccinazioni agli anziani.

Il messaggio di Renato Zero ai fan

“Voglio cantare per voi ancora per tanto tempo”, scrive Renato Zero nella sua bacheca. Ecco il messaggio integrale.

“Il paziente Zero vuole cantare per voi ancora per tanto tempo! E che voi, possiate venire ad ascoltarmi per tanto tanto tempo ancora.

Viva il vaccino! Viva la vita!!!”

I fan lo ringraziano, soprattutto per la volontà di continuare a fare musica. I messaggi degli artisti per invitare i follower a vaccinarsi, alla pari della campagna di sensibilizzazione sull’uso delle mascherine, continueranno fino a quando l’Italia non avrà raggiunto l’immunità di gregge.

Nel frattempo Renato Zero si è vaccinato e probabilmente il suo gesto spingerà tanti altri cittadini ad avere più fiducia nel farmaco che potrebbe debellare per sempre il rischio dei contagi.