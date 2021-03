Il Realme 8 Pro ha solo qualche ora, ma è già pronto a lasciare il segno. Stiamo parlando di un telefono un po’ insolito: prezzo contenuto, specifiche di fascia media e fotocamera principale degna dei migliori top di gamma del momento. Sì, avete letto bene: il device integra un sensore principale da 108MP, che consente di ottenere scatti di prima qualità grazie alla tecnologia binning 3×3. Il telefono include un display SuperAMOLED da 6.4 pollici e risoluzione FHD+ (2400 x 1080 pixel) ed è spinto dal processore Snapdragon 720G, con 6/8GB di RAM LPDDR4X e 128GB di storage UFS 2.1.

La fotocamera posteriore, come sopra indicato, include un sensore principale da 108MP Samsung ISOCELL Bright HM2, un ultra-grandangolare da 8MP a 5 elementi, un sensore macro da 2MP ed uno in bianco e nero, sempre da 2MP. La fotocamera frontale presenta un sensore Sony IMX471 da 16MP. La batteria del Realme 8 Pro ha una capacità da 4500mAh, con supporto alla ricarica rapida a 50W (tecnologia SuperDart). Presenti un triplo slot dualSIM + microSD, il Wi-Fi ac, il Bluetooth 5.0 e Android 11 con Realme UI 2.0.

realme 8 Pro Smartphone, Ultra Quad Camera da 108 MP, Display Super... Ultra Quad Camera da 108 MP: Video in time-lapse del cielo stellato &...

Ricarica SuperDart da 50W: 50% di carica in 17 minuti

I preordini del device partiranno il 24 marzo: fino al giorno 30 potrete approfittare della promozione ‘Early Bird’, che prevede uno sconto di 20 euro sul cartellino. A partire dal 31 marzo, invece, sarà possibile acquistare il Realme 8 Pro al prezzo di 279 e 299 euro, rispettivamente per i modelli con 6GB (in esclusiva su Amazon) e 8GB di RAM. Come potete vedere, chi cerca un’esperienza fotografica sopra le righe, ma non è comunque disposto a spendere la cifra che magari richiederebbe un top di gamma di qualsiasi marca, potrà prendere in considerazione il nuovo Realme 8 Pro, che include un comparto fotografico da primo della classe (di migliori è difficile trovarne), un hardware comunque bilanciato ed un prezzo che gli consentirà di lasciarsi preferire a tanti altri prodotti di questo genere.