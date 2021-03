Ci sono ancora anomalie per il rinnovo abbonamento Disney Plus. Dopo i problemi sopraggiunti nella giornata di ieri, ancora per molti utenti il servizio risulta sospeso perché non riattivato. A circa 24 ore dalle prime segnalazioni, sembra chiaro che le difficoltà non siano di natura puramente tecnica ma si riferiscono in ogni modo alle modalità di pagamento del servizio.

Come evidenziato anche nel tweet ufficiale di Disney Plus Italia, viene chiarito che si è a conoscenza dei disguidi in cui non pochi utenti si sono imbattuti da ieri. Va ricordato che proprio il 24 marzo si è festeggiato il primo compleanno della piattaforma di contenuti e come naturale conseguenza erano in molti ad avere la necessità di provvedere al rinnovo dell’abbonamento. Purtroppo però in molti hanno visualizzato un errore riferito ai dati di pagamento immessi sul sito, probabilmente anche 12 mesi fa, in occasione della prima sottoscrizione del servizio.

Nel caso in cui il rinnovo abbonamento Disney Plus continui a non essere possibile anche quest’oggi, la prima motivazione sarebbe quella dei dati di pagamento incorretti e obsoleti presenti in piattaforma. Lo conferma il profilo ufficiale della piattaforma di contenuti, dunque dietro le anomalie non ci sono stati problemi relativi a server o sezioni del sito non funzionanti. Dal riscontro fornito sembra evidente che le persone interessate dalle difficoltà non siano poche ma viene garantito che a tutti gli interessati saranno fornite informazioni dettagliate via mail sul da farsi. Queste potranno giungere di qui a qualche ora, quindi l’invito è ad avere pazienza.

Chi non è riuscito ad effettuare il rinnovo abbonamento Disney Plus prima della sua scadenza di ieri ha un solo cruccio: quello di essere costretti ora a riattivare il servizio alle condizioni non più vantaggiose dei primi clienti (dunque al costo annuale di 90 euro e non 70 euro). Magari la divisione Disney Italia fornirà dei chiarimenti doversi sulla questione quanto prima.