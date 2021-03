Questo giovedì 25 marzo non funziona app Poste ID, il servizio di identità digitale utilizzato oramai da un gran numero di italiani per accedere a molti portali della pubblica amministrazione, in particolare anche il sito dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate. Ebbene, proprio in queste ore la funzione è inibita e molte operazioni (anche impellenti) non possono essere effettuate.

Il servizio Downdetector mette in evidenza di segnalazioni di problemi già alle 10 di questa mattina. In che modo non funziona app Poste ID? Al momento dell’accesso all’applicazione per l’identità digitale, accade che gli utenti visualizzano uno specifico errore di avvio. Il sistema suggerisce di controllare la connessione di rete ma, nonostante la possibilità di navigare in qualsiasi altro sito o altre app, ecco che in ogni caso non si può andare avanti in nessuna operazione.

Per il momento non sono giunte comunicazioni ufficiali relative al disservizio odierno da parte di Poste Italiane. Di certo saranno in corso delle verifiche tecniche per garantire il ritorno alla normalità. Si spera che il servizio torni presto usufruibile, proprio per l’importanza che esso ha per l’accesso a portali di pubblica utilità.

Aggiornamento 9:25 – Le problematiche continuano a manifestarsi anche in questi minuti: in particolar modo, accade che al tentativo di accesso si manifesti sempre lo stesso errore già descritto con l’impossibilità a proseguire. Intanto, anche se non funziona app Poste ID oramai dalle prime ore di questa giornata, attraverso i canali di Poste Italiane non sono ancora state chiarite le reali motivazioni del disservizio.

Aggiornamento 9:30 – Finalmente è stato appena pubblicato un feedback del canale WebPoste sulle anomalie di giornata. Il profilo conferma la presenza di errori ma assicura che sono in corso dei lavori per ripristinare la situazione quanto prima. Peccato non vengano fornite delle tempistiche esatte a chi ha necessità di utilizzare la sua identità digitale in questa mattinata.