Due nuovi episodi di Profiling 10 su Giallo giovedì 25 marzo: la serie poliziesca francese ha debuttato in prima visione in chiaro con la decima stagione sul canale 38 del digitale terrestre una settimana fa e la sua programmazione prosegue al ritmo di due episodi a settimana, ogni gioved in prima serata dalle 21.10.

Nei due episodi di Profiling 10 su Giallo in onda il 25 marzo si entra nel vivo della vicenda umana di Elisa Bergman (la new entry della serie Tamara Marthe, in arte S’hym), che dopo essersi fatta passare per una psicoterapeuta nel suo primo incontro con l’ex comandante Rocher ora è ufficialmente assunta dal commissario Lamarck come criminologa al Terzo Dipartimento della Polizia Giudiziaria di Parigi. In realtà il ruolo le sta stretto ed è solo un compromesso che ha dovuto accettare per non finire in carcere. Dovrà faticare non poco a farsi accettare dai colleghi e in particolare da Rocher, col quale si ritrova ad indagare su un nuovo caso di femminicidio.

Ecco i titoli e le trame degli episodi 3 e 4 di Profiling 10 su Giallo il 25 marzo.

Episodio 3 – Finzione e Realtà

Per evitare di finire in prigione, Elisa non ha altra scelta che collaborare col dipartimento di polizia, ma è determinata ad uscire da questa situazione e per farlo chiama in soccorso un ex membro della squadra…

Episodio 4 – Spiriti Selvatici

Viene denunciata la scomparsa di un ragazzino nei pressi di una foresta. La squadra dovrà svelare il mistero che si cela nella foresta e, purtroppo, ci sarà un prezzo molto salato da pagare.

Con questo appuntamento la programmazione di Profiling 10 su Giallo giunge già al giro di boa: sono solo 8, infatti, gli episodi di questa stagione, a differenza dei 10 delle precedenti. Nonostante sembrasse destinata al rinnovo, Profiling 10 si è rivelata essere l’ultima stagione della serie, dopo che l’emittente francese TF1 ha deciso all’inizio di quest’anno di cancellarla dopo un decennio di programmazione.