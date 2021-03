Nonostatante sia ormai un volto del cast di This Is Us, Milo Ventimiglia resta per molti il Jess Mariano di Una Mamma Per Amica. E inevitabili, ad ogni intervista, arrivano per lui domande sul discusso finale della serie, con quell’enigma irrisolto dell’idendità del padre del figlio di Rori.

Durante la promozione di This Is Us Milo Ventimiglia si è ritrovato a parlarne con Us Magazine, in collegamento da casa. E a differenza di quanto dichiarato non troppo tempo fa da Matt Czuchry, l’interprete di Jess Mariano ha fatto sapere di non essere al corrente di chi sia l’uomo con cui Rori ha concepito il suo bambino.

Nel revival in 4 episodi di Netflix, che chiude la serie dopo 8 stagioni, Milo Ventimiglia è apparso nei panni di Jess solo nel terzo episodio per una fugace conversazione con Rori sulle loro vite, finendo per suggerirle la trovata che darà probabilmente una svolta alla sua vita stagnante: scrivere un libro sul rapporto con sua madre. Nel finale del revival, Rori comunica a Lorelai di essere incinta, ma l’episodio si interrompe lasciando il pubblico col dubbio su chi sia il padre e se la giovane Gilmore deciderà di tenere il bambino.

Come il pubblico anche Milo Ventimiglia è rimasto finora all’oscuro dell’identità del padre, ha confermato a Us Magazine, semplicemente perché non lo ha mai chiesto ai creatori della serie Amy Sherman e Daniel Palladino.

È stupefacente. Non me lo hanno mai mi ha detto. Sai cosa, in effetti, non gliel’ho chiesto. E credo che avendo ancora un rapporto davvero, davvero molto molto stretto con Amy e Dan, se lo chiedessi, me lo direbbero.

L’altra strada per scoprirlo è che Milo Ventimiglia lo chieda a Matt Czuchry, interprete di Logan Huntzberger che è il principale indiziato della paternità segreta, in quanto compagno non ufficiale ma piuttosto stabile della protagonista. Secondo l’attore di This Is Us, però, una cosa è certa: non si tratta del suo personaggio, Jess Mariano.

Forse chiamerò Mattie e gli chiederò: ‘Ehi, amico, allora di chi è il ragazzino?’ Perché tipo, non era Jess. Questa era l’unica cosa che sapevo. Sapevo che non era il bambino di Jess. Sono sicuro che non fosse il bambino di Jess.

A quanto pare il mistero è destinato a rimanere tale: Matt Czuchry ha deciso, per rispetto agli sceneggiatori e alle protagoniste della serie, che non sar lui a riverlarlo. Inoltre, se un giorno Netflix o un altro produttore decidessero di realizzare un secondo revival, quell’informazione sarebbe comprensibilmente al centro della nuova trama, dunque è bene che rimanga un punto di domanda.