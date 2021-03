Lo Xiaomi Mi MIX 4 sarà presentato per la fine del mese: è arrivata la conferma che ancora mancava, come riportato da ‘mysmartprice.com‘. Il 29 marzo toccherà agli Xiaomi Mi 11 Pro e Mi 11 Ultra, che potrebbero dividere la scena con lo Xiaomi Mi MIX 4, fresco anche di certificazione TENAA. Non sappiamo ancora se si tratterà di uno smartphone pieghevole, che dovrebbe comunque includere una lente liquida nelle fotocamere, per una messa a fuoco che più veloce e fluida non si può.

Per il resto, la certificazione TENAA che vi abbiamo poc’anzi accennato fa riferimento alla RAM ed alla memoria interna che dovrebbero equipaggiare lo Xiaomi Mi MIX 4 (non sappiamo se si chiamerà così, noi lo definiamo tale in quanto l’ultimo della gamma fu proprio il Mi MIX 3). Il dispositivo dovrebbe arrivare in due configurazioni, di cui una con 12GB di RAM e 512GB di storage interno, ed un’altra con 16GB di RAM e 512GB di storage. Non sono stati confermati (anche se ci sono pochi dubbi sulla loro presenza) il processore Snapdragon 888 di Qualcomm, lo schermo con frequenza di refresh rate a 120Hz e la fotocamera principale da 100MP.

Questo è più o meno quello che sappiamo, ad oggi, sul conto dello Xiaomi Mi MIX 4, che si svelerà completamente a margine dell’evento del 29 marzo, quando faremo anche la conoscenza degli Xiaomi Mi 11 Pro e Mi 11 Ultra. In poche parole, ne vedremo delle belle: preparatevi tutti ad una presentazione pirotecnica. Il produttore cinese ha dimostrato di saper fare le cose in grande (come ha già fatto altre volte in passato): se tanto ci dà tanto, il 29 marzo dovrebbe tenersi uno di quegli eventi difficili da dimenticare. Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.