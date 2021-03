Un Passo dal Cielo 6 non cambia solo titolo e location, ma anche genere. Daniele Liotti anticipa una stagione più leggera rispetto al dramma che ha caratterizzato le annate passate. In un’intervista concessa a TV Sorrisi e Canzoni, l’attore ha dichiarato che vedremo “molta più azione e commedia”, oltre ad assistere a un Francesco Neri completamente cambiato.

La morte di Emma, a cui assisteremo probabilmente nella prima puntata, stravolgerà nel profondo il capo della forestale, che deciderà di dare un taglio alla sua vita. Dopo il matrimonio (e la conseguente tragedia per la perdita della donna amata), lascerà il suo lavoro per andare a vivere in una baita sulle montagne delle Cinque Torri, trovando un nuovo impiego: si occuperà della salvaguardia del territorio. Oltre all’addio di Pilar Fogliati (che intanto ha terminato le riprese di Cuori, fiction Rai in arrivo in inverno), Un Passo dal Cielo 6 saluta anche la bellissima location delle Dolomiti per trasferirsi in Veneto.

Un luogo bellissimo, come lo descrive Liotti al settimanale: “Ho incontrato volpi, cervi, lepri…” Il sottotitolo I Guardiani, scelto per la sesta stagione, sta a indicare la nuova missione dei protagonisti, che “sono un po’ i guardiani delle montagne”, continua Liotti a Sorrisi. In Francesco c’è la voglia di ricominciare, ma senza dimenticare: Emma è stata una persona importante nella sua vita. I suoi ricordi “gli danno forza e serenità”, commenta l’attore.

Ricordiamo che al fianco di Daniele Liotti, in Un Passo dal Cielo 6 ritroveremo volti storici come Enrico Ianniello nei panni del commissario Nappi e Gianmarco Pozzoli nel ruolo di Huber. Jenny De Nucci torna a interpretare la giovane Isabella; con lei Giusy Buscemi nel ruolo della sorella di Nappi. Nel cast cinque new entry, come vi avevamo anticipato: Aurora Ruffino interpreta Dafne; Anna Dalton è Elda; Serena Iansiti è Carolina; Carlo Cecchi interpreta Christoph; e Luca Chikovani nella parte di Enrico.

La prima puntata di Un Passo dal Cielo 6 vi aspetta il 1° aprile alle ore 21:25 su Rai1.