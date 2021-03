C’è da scommettere che quello della reunion tra April e Jackson in Grey’s Anatomy 17 sarà uno degli episodi più visti della stagione, anche solo per il mistero che circonda la trama di cui i Japril saranno protagonisti.

Da quando è stato annunciato il ritorno di Sarah Drew come guest star in un episodio nessun dettaglio su April e Jackson in Grey’s Anatomy 17 è trapelato dal cast o dagli sceneggiatori. Non è chiaro come e perché i due appariranno di nuovo insieme, se solo in quanto genitori di Harriet o per un eventuale (ma decisamente improbabile) ritorno di fiamma. Il personaggio della Kepner uscì di scena al termine della stagione 14 sposando il paramedico Matthew e decidendo di lasciare l’ospedale per dedicarsi all’assistenza agli indigenti Un altro motivo per il suo rientro in scena in piena pandemia potrebbe riguardare, ad esempio, il suo impegno civile nel volontariato.

Ma sono solo supposizioni visto che April e Jackson in Grey’s Anatomy 17 hanno un passato talmente denso e importante che giustificherebbe qualsiasi clamoroso colpo di scena. Questa stagione ha già riportato nella serie Patrick Dempsey e TR Knight nei panni di Derek e George nei sogni di Meredith, quindi c’è da aspettarsi di tutto.

Di sicuro Jesse Williams e Sarah Drew stanno girando insieme quindi ci saranno delle scene di April e Jackson in Grey’s Anatomy 17, ma al momento c’è il massimo riserbo sul contenuto della sceneggiatura. L’attrice Kim Raver, in un’intervista con Katie Krause di ET, ha risposto di non poter dire assolutamente “niente” quando le è stato chiesto qualche dettaglio sull’apparizione della Drew. Rispettando il mandato del silenzio assoluto, ha aggiunto soltanto che la scelta della showrunnerKrista Vernoff di richiamare l’attrice sarà un modo per illuminare ulteriormente lo show, in una stagione speciale caratterizzata da un bagno di realtà per aver affrontato il tema della pandemia.

Quest’anno, con tutte le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare tutti – e alcuni più di altri – sento come se Krista [Vernoff] ci avesse davvero portato così tante luci brillanti e luminose. Sarah Drew è una luce splendente ed è così talentuosa e dotata e una persona straordinaria e il loro rapporto è così buono. Il fatto che Krista sia in grado di capire come riportare indietro queste persone, penso che sia un modo davvero pieno di speranza, emozionante, divertente ed edificante per far luce su cosa abbiamo passato tutti nell’ultimo anno.

All’idea di una riconciliazione o una chiusura definitiva tra April e Jackson in Grey’s Anatomy 17, l’interprete di Teddy Altman ha sottolineato solo che “la loro chimica e il loro legame sono semplicemente incredibili“, invitando a non perdere nessuno degli episodi in onda da qui al finale di stagione perché “ci sono così tante sorprese e cose meravigliose, e penso che tutti abbiano davvero bisogno e vogliano quel tipo di intrattenimento in questo momento“. Che l’attrice si riferisse ad altri potenziali ritorni di volti storici nella serie come Sandra Oh, Sara Ramirez o Jessica Capshaw?