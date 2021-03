IS MA

Continua la mia “missione” di segnalare tanti artisti incredibilmente validi che non hanno spazio su media o radio. Sul mio canale Telegram https://t.me/RedRonnieTv oltre a postare brani musicali raccontati ho anche creato una sorta di “rivista” chiamata ASCOLTAMI! dove, nei commenti, tutti possono inserire il proprio videoclip o brano musicale. Poi scegliamo quelli con cui collegarci nelle dirette WE HAVE A DREAM del martedì sera. Li intervisto e mostro il loro video. In seguirò, come sto facendo adesso, isolo la loro partecipazione e la pubblico qui su OptiMagazine. In seguito alcuni di loro si esibiranno live nel mio Premiato Circo Volante del Barone Rosso.

Su Telegram in questo momento siamo arrivati al n° 4 di ASCOLTAMI! Ecco il link diretto per accedervi https://t.me/RedRonnieTv/731

Ecco i tre progetti che propongo oggi:

IS MA, nome scelto per la sua creatività, musicale e pittorica, da Angela “Angie” Manganiello, un folletto simpaticissimo quanto imprevedibile

TRYAD, tre musicisti siciliani che vivono e operano da anni a Bristol, in Inghilterra. Sono talmente eclettici che ho scelto di mostrare due loro video, completamente diversi ma spettacolari.

MAGENTA#9 Rock Band di Bologna, quartiere storico della Bolognina. Hanno fatto un video stile fumetti davvero prezioso.

Angela Manganiello in arte” IS MA ” = ( io /sogno /arte /musica ) e per tutti Angie ,nasce a Londra nel lontano 11 settembre 1976, all età di 2 anni e mezzo si trasferisce con la famiglia a Milano (a Pero) , li passa l’infanzia , e all età di 13 anni si ritrasferiscono nuovamente ,questa volta ad Anzio in provincia di Roma . Sin da piccola esprime la sua creatività e curiosità in diversi ambiti artistici, musica ,l’arte del disegno /pittura ,e costruire oggetti ,saranno i suoi primi approcci .

AII età di 19 anni perde la madre per via di un infarto e da lì a poco, si ammala per lunghissimi 1 O anni ,subendo 6 interventi invasivi e cure pesanti ,che la porteranno alla sterilità ,causando in lei un’altra forte trauma …. IS MA nonostante la vita le sia stata avversa, vive in un mondo tutto suo ,un mondo gioioso emozionale ricco di idee pensieri ,opere e parole … un mondo che custodisce e protegge con gli artigli perché creato pezzo per pezzo, insieme al suo cammino e percorso, per lei . . .preziosissimo.

La musica quindi è sempre stata protagonista attiva nella sua vita, la considera la sua miglior compagna e amica fedele .

Non avendo mai avuto la possibilità di studiare musica , da autodidatta inizia a comporre per esigenza vitale i suoi pezzi, senza conoscere a fondo nessuno strumento e teorie musicali, sorda all orecchio sinistro ,e dialessica ,senza freni sperimenta tutto ciò che può ,ama tutta la musica dalla classica ,pop ,rock, blues ,elettronica .. per finire al trap. Inizialmente compone pezzi orrendi, non sapendo suonare e come lavorare in un home studio ,per poi andare a migliorare grazie alla sua determinazione e al suo principio di vita che è quello di non porsi mai dei limiti , mai dire mai,perché tutto si può realizzare …. basta crederci e volerlo realmente lavorando sodo.

Nel corso del tempo ,entra a far parte di una band rock formata da 7 elementi 5 musicisti e due cantanti , gli “,head hunters” band super apprezzata e seguita, nella sua cittadina ,ma dopo alcuni anni decide di uscire dal gruppo perché stanca di fare cover e di non potersi esprimere come realmente desiderava nel mentre dopo 14 anni di matrimonio divorzia (il secondo di due matrimoni il primo durato solo 1 anno) conosce un altro uomo con la quale avrà una relazione turbolenta di 2 anni, che le porterà solo guai e una depressione di 4 lunghi mesi, nella quale non si era mai ritrovata prima, ad un certo punto trova il buio , le si spenge la luce che ardeva nei suoi occhi, la voglia di fare, di continuare a progettare , e soprattutto di vivere.

Non la si riconosceva più si era totalmente persa grazie a sua Madre che le arriva in un sogno il 24 11 2017 , IS MA ,rifiorisce focalizzandosi nuovamente solo ed esclusivamente sulle sue passioni ,sulla sua creatività , e tanti altri interessi , da quel giorno fa tutto ciò che la madre le suggerisce di fare ,e sempre sotto il suo consiglio ,inizia un percorso spirituale individuale dove dal buio ritrova la luce, ritrova le sue tele i suoi colori pennelli, la sua musica componendo nel giro di pochi mesi più di 150 brani inediti , utilizzando controller machine, sinth , chi più ne ha più ne metta, diverse persone le regalano strumenti ,consol ,controller , per aiutarla a realizzare sempre al meglio la sua musica ,così smonta e rimonta casa crea un nuovo spazio , rinunciando alla sua camera da letto ,per poter struffare la stanza più grande per creare il suo laboratorio creativo, con all interno il suo home studio registrando quasi ogni sera sempre e solo di getto ,di pancia tanto da non scrivere neanche i testi, ad oggi i pezzi composti sono più di 300 e nell’ultimo mese ha iniziato a collaborare finalmente con dei musicisti, che si sono interessati alla sua musica ,al suo stile , cosi da poter tirare su una band con la quale poter fare una crescita artistica e live .

La sua quotidianità è fatta quindi di arte a 360°, vive per questo, e gli da priorità assoluta ,ha 1000 progetti da voler realizzare, cassetti pieni di idee, e tanti ne ha già realizzati, ed uno ad uno senza alcun ,timore dubbio, esitazione, andrà sempre avanti. sogna anche il cinema , nell’ultimo anno ha realizzato una storia con annessi personaggi su tavolozza digitale, dove poter tirar fuori un film di animazione, con una storia sviluppata sul suo pianeta, basato sulla musica e il valore degli esseri umani ,“il pianeta di IS MA ” ambiziosa la ragazza è? vive con I idea costante di dover dare forza e positività alle persone perché ce n’è assoluto bisogno ne ha passate di ogni e quello finora scritto e solo una parte, e per lei questo per assurdo le ha dato modo di trasformare tutto in qualcosa di magico. Pittrice unica nel suo genere, ad oggi le sono state commissionate più di 130 opere pittoriche ,nel giro di 3 anni ,ed è stata apprezzata da critici nelle sue varie mostre per la sua cifra stilistica ,riconoscibile tra mille artisti . Ha inoltre la passione per la recitazione si diverte ad intrattenere chi la segue facendo ironia sulla sua persona,ha la passione per il design e la ristrutturazione , ha ristrutturato da vera manovale 6 case disegnando ogni particolare ,sperimentando e utilizzando spazi e materiali in modo innovativo.

Di sicuro con lei non ci si annoia ,e non si possono trovare scuse per non provare nella vita a realizzare i proprio sogni o obbiettivi, è sempre pronta a spronare tutti e a consigliare alle persone di utilizzare le immense ed innumerevoli capacità che ci sono state date ,ma che purtroppo per la società malata in cui viviamo, le persone tendono a non vedere , arrendendosi del tutto . “Su e giu” il pezzo che andrete a presentare è un pezzo composto un venerdì notte nel suo letto , un dialogo a cuore aperto tra lei e il cielo che ama profondamente così come è nata è rimasta, forse imperfetta ma a lei il voler per forza cercare la perfezione non interessa interessa arrivare ai cuori delle persone , raccontandosi con semplicità ,verità ,calore , evitando di dare valore, al superfluo ma bensì a tutto ciò che di meraviglioso esiste ancora nel mondo. È un artista affascinante, con carattere, che davanti alle ingiustizie non resta ferma indifferente mai si fa sentire e come ed è una donna che non ha alcuna voglia e intenzione di dover scendere a compromessi o di voler cambiare per poter piacere o la ami o la odi perché è spietatamente sincera e diretta lotta per ciò in cui crede e per la libertà di essere ciò che realmente è semplicemente IS MA! Spero di averti descritta al meglio

Tre musicisti siciliani con sede a Bristol (UK).

Le idee, l’ispirazione e il suono provengono dalla visione musicale e da temi ispirati dal retrofuturismo, o “malinconia del futuro”.

Luci al neon, sintetizzatori e visioni distopiche creano il suono della band che può trasmettere convinzioni ferme, riflessioni sul mondo, storie o romanticismo.

Una band in versione 2.0, dove il suono elettronico si combina con l’armonia vocale e gli strumenti tradizionali. Il mix di sintetizzatori, drum machine, voce, chitarra, basso e sequencing dal vivo dà vita all’esplorazione musicale dei Tryad con l’obiettivo di trasportare il pubblico all’interno del proprio mondo, ponendosi domande e cercandone il senso.

“On the Road Again” Singolo

Catturando i suoni alternative degli anni ’90 mescolati con suoni moderni, misti agli anni ’80, i Tryad hanno prodotto un brano che combina insieme la loro sperimentazione musicale, hook orecchiabili, una marcia dronica ed una sorpresa per i loro amici che amano il pop italiano (ti sfidiamo a trovarlo). Il video musicale arcade a 8 bit è stato creato da Vincenzo Sandonato alias Bambosh, uno dei tre ragazzi. Ambientato in un incubo post apocalittico e in un videogioco. La grafica è sbalorditiva e porterà un senso di nostalgia agrodolce a coloro che hanno giocato ai vecchi giochi in stile arcade. Con alcuni cameo di celebrità (o meglio i loro alter ego), pensi di poterli nominare tutti?

Puoi trovare il video su youtube qui.

“Planet Lost” Singolo

Cosa succederebbe se l’umanità continuasse con l’inquinamento, il consumismo e lo spreco incessante? “Nuove isole di plastica” è una frase del testo, ma esistono già nel nostro pianeta, che spingiamo verso un punto di non ritorno. Planet Lost è un messaggio da parte di un sé futuro che ha visto cosa è successo e avverte di ciò che potrebbe essere. Un sintetizzatore oscuro e suoni oscuri di drum machine guidano la canzone per catturare l’atmosfera soffocante cantata da un futuro messaggero che non tornerà “a casa”, distrutta da un’umanità incosciente. Il video musicale diretto da Gianmarco Conte cattura il sentimento distopico, trasmettendo un messaggio personale più profondo, visibile su youtube qui.

On the road again streaming links https://distrokid.com/hyperfollow/tryad/on-the-road-again-2 Planet Lost streaming links https://distrokid.com/hyperfollow/tryad/planet-lost.

Instagram – https://www.instagram.com/_tryad_/

Facebook – https://m.facebook.com/WeAreTryad/

Youtube – https://www.youtube.com/channel/UCn61MD3Z7YVSgfg1n36X8EA

Spotify – https://open.spotify.com/artist/04POBbPbHA16wpEWyazd8J?si=aJuepnXwTwiLXDnTtQsKfw Website – http://www.wowrecords.co.uk/tryad

Email – tryadband@gmail.com





I Magenta#9 nascono all’inizio del 2017 nel quartiere “Bolognina” proprio in via Magenta 9, dove i primi due membri della formazione, Alessio “Amos” Amorati e Amedeo Mongiorgi, sono soliti ritrovarsi. Il progetto prende forma attraverso la scrittura di brani inediti e la rivisitazione di canzoni celebri del repertorio della musica italiana, consolidandosi in un rock energico e ruvido, ma al tempo stesso melodico. I riconoscimenti non tardano ad arrivare e a giugno 2017 i Magenta#9 partecipano alla finale di Standing Ovation, concorso indetto dal Comune di Modena in occasione di Modena Park, il celebre evento live di Vasco Rossi. Nel 2018 vengono selezionati per la finale dell’Art Music Festival al MEMO MUSIC Club di Milano e nel 2019 aprono per Rezophonic la serata principale della nota Festa Bikers di Cologno al Serio (BG).

Il 29 aprile 2020 i Magenta#9 pubblicano il loro primo singolo “Non si può”, prodotto e arrangiato da Marco Barusso. Il brano, che segna l’esordio discografico della band, riceve un’ottima accoglienza di pubblico e critica.

Il 12 settembre 2020 i Magenta#9 vincono la 33esima edizione di “Sanremo rock”, la prestigiosa manifestazione dedicata alla scena rock emergente italiana. Rientrati a Bologna, il 17 settembre si esibiscono al Pontelungo Summer Festival e il 10 ottobre al Dumbo, ultima data live prima delle nuove restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria.

Attualmente i Magenta#9 stanno lavorando all’album di esordio, in uscita nel 2021.

LINE UP: Alessio “Amos” Amorati (voce); Amedeo Mongiorgi (chitarra e seconda voce); Raffaele “Raffa” Marchesini (batteria); Michele Cavalca (basso); Fausto De Bellis (chitarra solista)

