Gwyneth Paltrow sul divorzio da Chris Martin ha dichiarato di recente che non avrebbe mai voluto farlo e che si è trattata, indubbiamente, di una esperienza devastante. Tuttavia proprio la separazione dal padre dei suoi figli le ha consentito di incontrare l’amore di Brad Falchuk, il suo secondo marito.

Gwyneth Paltrow e Chris Martin hanno trascorso molti momenti felici e messo al mondo due figli, nati rispettivamente nel 2004 e nel 2006: Apple e Moses. Hanno fatto sognare i fan. Lei, attrice apprezzatissima famosa in tutto il mondo, e lui, musicista e cantante di enorme successo globale, sembravano essere l’inossidabile coppia perfetta, almeno agli occhi dei sostenitori.

In un podcast, sono giunte nuove dichiarazioni da parte di Gwyneth Paltrow sul divorzio da Chris Martin. Ha spiegato che non avrebbe mai voluto divorziare da lui, nel podcast Unqualified di Anna Faris ma è successo ed è stato estremamente doloroso. “Mai avrei voluto separarmi dal padre dai miei figli“, le parole della Paltrow che in quella situazione “devastante” si è dedicata esclusivamente ai suoi bambini.

“Il divorzio era l’ultima cosa al mondo che avrei voluto. Però mi ha insegnato tanto su me stessa. E proprio grazie a quello che imparato in quel periodo, ho potuto costruire qualcosa che mai avevo avuto prima con l’uomo più sorprendente del mondo“, ha dichiarato.



Nel 2018, infatti Gwyneth Paltrow è convolata a seconde nozze con il marito Brad Falchuk che definisce oggi “un uomo sorprendente”.

Su Instagram aveva condiviso una loro foto per augurargli buon compleanno. Festeggiava 50 anni e la speranza, nonché augurio, dell’attrice era quello di trascorrere insieme altri 50 anni di vita felice. Brad era solo un amico, forse è questo il segreto del successo della loro relazione. “Per un bel po’ siamo stati solo amici, poi all’improvviso ci siamo innamorati“, ha dichiarato Gwyneth Paltrow che condivide oggi la sua vita con quello che è sempre stato uno dei suoi migliori amici.