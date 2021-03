Gli auguri di Vasco Rossi a Mina arrivano via Instagram oggi, 25 marzo 2021. Classe 1940, oggi Mina compie 81 anni e Vasco Rossi è tra i colleghi italiani che la celebrano nel giorno del suo compleanno.

Il rocker di Zocca la festeggia con un ricordo speciale e ripropone via Instagram Story una citazione di Mina sul suo conto. L’artista veniva chiamata ad esprimere un parere sul Blasco e si diceva adorante della sua musica.

“A me Vasco Rossi non piace. Lo adoro. E non sto a spiegarti il perché. Al di là dei commenti tecnici che cerchi di estorcermi ti posso dire che mi coinvolge, mi appassiona. Sanguina, come diciamo noi, ecco, lui sanguina”, le parole di Mina sul Blasco.

“Ti invito a spararti un paio di pezzi suoi con gli altoparlanti a manetta”, proseguiva, riferendosi al suo interlocutore. “Vasco va sentito forte da spaccare i vetri. Può darsi che tu scopra un patrimonio che non sospettavi esistesse. In buona sostanza, come si fa a spiegare perché una cosa ti piace e un’altra no. Impossibile. La musica tocca delle corde che neanche tu sai se e quando vibrano. Sei succube di un mistero”, concludeva Mina su Vasco.

Gli auguri di Vasco Rossi a Mina sui social ripropongono le parole di una delle artiste della musica italiana più amate di tutti i tempi. Le sue canzoni sono nella storia del nostro repertorio, pietre miliari della tradizione musicale italiana. Mina apprezza in modo particolare la musica del Blasco che oggi le augura buon compleanno attraverso una serie dii scatti sui social e un suo personale augurio che ripercorre le bellissime parole di Mina a suo favore.

Per Mina, la musica di Vasco Rossi è un “patrimonio che non sospettavi esistesse”, sicuramente da preservare. Mina, pseudonimo di Mina Anna Maria Mazzini ha esordito negli anni 50 e nel corso della sua carriera ha interpretato più di 1500 brani.