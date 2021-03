Occorre tenere gli occhi aperti oggi 25 marzo, a proposito della solita truffa che ci parla di un presunto anniversario Amazon. Una vicenda non inedita in Italia, se pensiamo al fatto che a febbraio abbiamo già trattato la vicenda sul nostro magazine. A conti fatti, stando alle segnalazioni che ho avuto modo di raccogliere questo giovedì, non dovrebbero esserci grosse differenze rispetto ad allora, visto che la bufala pare materializzarsi con lo stesso testo ed il medesimo percorso di un mese fa.

Gli ultimi aggiornamenti sul finto anniversario Amazon a fine marzo

Provando a scendere in dettagli, infatti, emerge che va semplicemente rinfrescato il precedente articolo inerente la truffa sul finto anniversario Amazon a fine marzo. In rete ci sono diverse segnalazioni da parte di coloro che hanno ricevuto il messaggio in questione, al punto che fonti come Mondoeconomia e Bufale si sono affrettate a mettere in guardia il pubblico. Un’allerta che deve seguire due fronti, affinché il testo virale con la fala celebrazione del compleanno giri meno possibile.

Da un lato, infatti, è scontato che tutti siano chiamati ad ignorare il messaggio in questione. Dall’altro, è fondamentale avvertire il mittente, affinché anche quest’ultimo sia consapevole di essersi imbattuto in una fake news che sa tanto di truffa. Già, perché una volta selezionato il link relativo al finto anniversario Amazon sarete chiamati a rispondere alle domande del solito questionario. In pochi secondi, il sistema vi annuncerà di aver vinto prodotti omaggi, chiedendo un piccolo contributo per la loro spedizione.

La vittima, in questo modo, sarà invogliata ad inserire i dati della propria carta di credito nel sistema. In quei secondi, però, si verrà a concretizzare la truffa relativa all’anniversario Amazon. Anche a voi è arrivato il messaggio in questione? Riportate la vostra esperienza con un commento a fine articolo.