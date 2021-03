Dell’ultima ora un messaggio di Ghali contro le major ma anche contro i magazine che, secondo il suo post, riceverebbero denari in cambio di articoli nei quali vengono elogiati certi artisti.

L’artista di DNA entra a gamba tesa su Twitter e scocca un dardo contro una realtà dell’informazione musicale. Secondo il rapper, infatti, certe major sarebbero solite cercare sponsorizzazioni “facili” attraverso i magazine, pagando questi ultimi per avere più spazio possibile negli articoli dedicati agli artisti.

Per molti fan si tratta di una scoperta dall’acqua calda, per altri è una risposta all’andamento di tante realtà dedicate all’informazione sullo spettacolo. Ci va giù pesante, Ghali, specialmente nel messaggio twittato per anticipare la sua invettiva: “No al pizzo nella musica italiana“.

“Le major pagano gli articoli ai magazine del settore per i propri artisti, tanti degli articoli che leggete sono scritti apposta e pubblicati, ne comprano anche 5 alla volta”.

Il messaggio di Ghali contro le major è stato pubblicato solamente su Twitter, mentre sugli altri canali tutto tace. Su Twitter, in effetti, Ghali è solito pubblicare piccoli sfoghi come era accaduto in occasione della Festa del Papà. Per il momento il rapper milanese non ha aggiunto altro.

Di questo argomento si parla ben poco. Più che altro negli anni è emerso il problema del pay for play, ovvero del mercato nero in cui gli artisti o chi per loro pagano per gonfiare gli ascolti sulle piattaforme di streaming – Spotify, Amazon Music e via discorrendo – alterando quindi la percezione del loro successo all’occhio dell’ascoltatore più disattento.

A proposito dell’invettiva di Ghali contro le major, per esempio, qualche anno fa Rebel Magazine aveva sollevato il problema sui direttori dei magazine che sono anche a capo di alcune etichette condizionando, in questo modo, le scelte editoriali per ogni singolo articolo. Ghali in sostanza dice una cosa analoga: il potere d’acquisto di alcune etichette permette loro di indirizzare le scelte editoriali, dunque di promuovere i personaggi del loro roster in modo favorevole.

Ecco i tweet originali con le parole di Ghali contro le major.

No al pizzo nella musica italiana — Ghali (@GhaliFoh) March 25, 2021