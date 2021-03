Oggi, 25 marzo, è il Dantedì, la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri (1265-1321). Istituita dal Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della Cultura, Dario Franceschini, nel 2020, la scelta di celebrare il Sommo Poeta proprio in questo giorno non è casuale: il 25 marzo è la data che i dantisti riconoscono come l’inizio del viaggio nell’aldilà, come descritto nella sua opera più celebre, la Divina Commedia. Quest’anno il Dantedì ha una valenza simbolica ancora maggiore, poiché cade proprio in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.

Sono tante le iniziative tv promosse dalla Rai per celebrare il padre della lingua italiana. A cominciare da Rai1 che, alle 19:10, si collegherà in diretta con Roberto Benigni, in presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del ministro della Cultura, Dario Franceschini. L’attore toscano leggerà il XXV Canto del Paradiso nel Salone dei Corazzieri al Quirinale. Lo speciale è presentato da Serena Bortone. Successivamente, in terza serata andrà in onda il documentario Dante e il potere con una lezione del professor Alessandro Barbero dal Complesso monumentale di Santa Croce, a Firenze. Si parlerà del rapporto tra Dante e il potere, con una particolare attenzione alla grande passione del poeta per la politica.

Su Rai3 ci sarà ancora Roberto Benigni protagonista che leggerà Il Quinto canto dell’Inferno, in onda alle 21:20. La recita è incentrata sulla passione tra Paolo e Francesca, quello dell’amor “ch’a nullo amato amar perdona”. Lo speciale è introdotto da Corrado Augias che offre una visione dell’amore in Dante. A seguire, L’Italia di Dante, una discussione in studio tra Corrado Augias e Aldo Cazzullo, intervistati da Giorgio Zanchini, per raccontare la grande rivoluzione di Dante: aver intuito che elevare il volgare a lingua letteraria voleva dire mettere in gioco uno strumento in grado di unificare un Paese.

Rai Storia dedica un’intera giornata al Sommo Poeta. Alle 10, il grande Vittorio Gassman incontra Alighieri nella serie Gassman incontra Dante. Alle 13:00 è la volta della Lectura Dantis di Carmelo Bene, registrazione della sua indimenticabile performance del 31 luglio 1981, a un anno dalla strage alla stazione di Bologna. Dalle 15:30, spazio a tanti speciali: da Dante Alighieri. Una patria lontana, al programma Diario di un cronista di Sergio Zavoli con le immagini del 1965 dell’incontro con Antonio Fusconi, che dedicò la sua vita alla cura della tomba di Dante a Ravenna. Alle 21:20, Rai3 propone Alighieri Durante, detto Dante. Vita e avventure di un uomo del Medioevo in cui il professor Alessandro Barbero racconta la vita del poeta. A seguire, Italia. Viaggio nella bellezza con la puntata Dante, antico e onorevole cittadino di Firenze.

Su Rai Cultura va in onda Passato e Presente alle 13:15 (e in replica alle 20:30 su Rai Storia), programma in cui Paolo Mieli ospita il professor Giuseppe Ledda, docente di letteratura italiana all’Università di Bologna, membro del comitato scientifico della Società Dantesca Italiana e del Gruppo Dante dell’Associazione degli Italianisti. Si leggeranno brani delle opere di Dante, seguirà il percorso della creazione della Commedia, legando la composizione dei canti agli episodi più significativi della vita del poeta.

Infine, nella prima serata di Rai5, precisamente alle 21.15, il programma Visioni analizza il pensiero moderno di Dante sull’amore e la fede. Il Dantedì si conclude con la lettura integrale della Divina Commedia fatta da Lucilla Giagnoni.