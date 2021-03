Tutto pronto per l’attesissimo arrivo (in via ufficiale) dell’Honor Band 6, un fantastico dispositivo pronto a fare il suo esordio sui mercati internazionali per aiutarvi a tenervi (o magari a tornare) in forma. La smart band è stata annunciata ufficialmente in Cina qualche mese fa, ma adesso la società produttrice ha comunicato che sarà in vendita a partite da domenica 28 marzo 2021 (disponibile prima sul portale AliExpress) e poi, da aprile, sui diversi negozi online HiHonor dei vari Paesi europei. L’Honor Band 6 è un braccialetto intelligente dalle linee eleganti, disponibile nelle colorazioni Meteorite Black (nero), Seagull Grey (grigio) e Coral Powder (rosa).

Il design di questo indossabile si avvicina molto ad Honor Watch ES, sfoggiando un display rettangolare affusolato ed un tasto unico posizionato lungo il lato destro del quadrante. L’indossabile include un display touchscreen AMOLED HD da 1,47 pollici (194 x 368 pixel) con una curvatura 2.5D ai bordi. Dotato di connettività Bluetooth 5.0, il dispositivo andrà ad interfacciarsi con l’app Huawei Health, attraverso cui sarà possibile configurare la ricezione delle notifiche e consultare i grafici dell’attività sportiva che si andrà a svolgere. Non sono presenti GPS e NFC (un vero peccato, ma non si può avere tutto dalla vita), ma si potrà comunque tenere traccia delle sessioni di nuoto grazie alla resistenza all’acqua fino a 50 metri di profondità.

Il wearable di Honor è dotato di sensori integrati per monitorare il battito cardiaco (TruSeen 4.0), il livello di ossigeno nel sangue (SpO2), la qualità del sonno (TruSleep), dello stress (TruRelax) ed il ciclo mestruale. Il dispositivo offre 10 modalità di allenamento (corsa all’aperto o al chiuso, camminata, ciclismo, allenamento a corpo libero e tanto altro). La batteria è di 180 mAh, per un un’autonomia compresa tra i 10 e i 14 giorni con un singolo ciclo di ricarica. Il prezzo finale di Honor Band 6 dovrebbe ammontare a 49,99 euro.