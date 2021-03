Da oggi 25 marzo in tutte le edicole sono disponibili le figurine del set aggiornamenti calciatori Panini 2021, quelle relative ai cambi di squadra avvenuti durante il calciomercato invernale. Le prime conferme di questa nuova disponibilità arriva dai social, con già i primissimi utenti ad aver acquistato il tanto ricercato pacchetto utile per poter concludere la compilazione dell’album calciatori Panini 2021.

La nostra esperienza con il set aggiornamenti calciatori Panini 2021

Dopo il resoconto di alcuni giorni fa, torniamo dunque sull’argomento. Quest’anno sono davvero tanti i tasselli importanti che servono per terminare l’album più amato dai piccoli, ma non solo, con tanti collezionisti ed appassionati del settore che ogni anno si ritrovano a scambiare le figurine dei calciatori per completare la nuova stagione calcistica.

Nel dettaglio, il set aggiornamenti calciatori Panini 2021, che ricordiamo essere finalmente disponibile da oggi 25 marzo, ritroviamo diverse decine di figurine al prezzo di 9,99 euro, tutte assolutamente utili e senza la preoccupazione che possa uscire qualche doppione. Si tratta infatti di un set speciale unico che contiene figurine inedite non vendibili nei classici pacchetti della Panini.

Sono ben quattro le pagine dell’album Panini dedicate quest’anno ai vari calciatori che hanno cambiato squadra durante il calciomercato invernale, quindi un bel numero di figurine che sarà possibile acquistare a prezzo unico con questo set aggiornamenti calciatori Panini 2021. Inutile dire che non tutte le edicole potrebbero essere fornite da subito, ma da alcuni test che ho avuto modo di condurre oggi 25 marzo posso confermarvi che siano disponibili non solo nelle grandi città.

Per andare sul sicuro e per non perdere tempo, consiglio a tutti gli appassionati che sono alla ricerca del set aggiornamenti calciatori Panini 2021 di chiamare preventivamente le edicole in zona, in modo da verificare la disponibilità del prodotto. In caso affermativo, potreste provare a farvi mettere da parte un pacchetto. Nel mio caso ha funzionato.