Finalmente pronto il cast di Blocco 181 di Salmo. Il rapper sardo si trova per la prima volta al comando di un progetto televisivo in cui sarà attore, supervisore, produttore musicale e creativo. Intorno a lui una crew di grandi nomi, scelta che sembra proiettare sullo schermo la tendenza dell’artista di circondarsi di personalità imponenti ogni volta che apre un progetto.

La regia

Se quando fa dischi si avvale della collaborazione dei nomi più importanti della scena hip hop italiana e internazionale, anche nel mondo delle serie TV Salmo entra in una rosa di collaboratori eccellenti per non farsi mancare nulla. Stiamo parlando di Giuseppe Capotondi, già regista di Suburra – La Serie ma anche autore di videoclip che hanno fatto la storia della musica come Charlie Big Potato degli Skunk Anansie.

A dirigere l’orchestra di immagini ci saranno anche Ciro Visco, già alla regia di Gomorra – La Serie, e Matteo Bonifazio, già autore di diversi spot e trailer di successo.

Il cast di Blocco 181 di Salmo

I nomi degli interpreti dei 3 personaggi principali dal cast di Blocco 181 di Salmo sono stati svelati. Nei panni di Bea, giovane latino-americana che sogna di cambiare la sua vita ma si ritrova incastrata tra le regole della gang e la fedeltà alla sua famiglia ci sarà Laura Osma, già interprete di Elba Coronado nella serie TV El Chapo.

Nel cast di Blocco 181 di Salmo troviamo anche Alessandro Piavani – già attore nelle serie TV The Two Popes e La Mafia Uccide Solo D’Estate – e Andrea Dodero (Non Odiare), rispettivamente nei panni di Ludo e Mahdi che nel progetto interpretano due amici inseparabili come fratelli.

Le riprese della serie TV, che racconta la periferia milanese, inizieranno nell’estate 2021. Altri dettagli sul cast di Blocco 181 di Salmo potrebbero vedere la luce prossimamente dal momento che si tratta di una delle novità più attese dell’anno.