Non pochi italiani stanno provvedendo oggi al rinnovo abbonamento Disney Plus. In effetti, la piattaforma compie 1 anno in Italia proprio in data odierna 24 marzo, motivo per cui gli abbonati della prima ora stanno provvedendo proprio alla riattivazione del piano annuale, se non automatico. Eppure si stanno verificando delle anomalie non certo trascurabili in riferimento ai dati di pagamento degli utenti.

Sarà forse il gran numero di abbonati a Disney Plus presenti in Italia ma il sistema di rinnovo, in qualche modo, deve essere andato in tilt. In particolar modo. su Twitter in questi minuti, si leggono numerose testimonianze di utenti che non riescono a procedere all’operazione, almeno da stamattina. Il messaggio che visualizzano, almeno in questo momento, fa riferimento ad errori nei dati di pagamento che non consentono di andare avanti proprio nel rinnovo, dunque questi vanno reinseriti.

L’aspetto ulteriormente negativo dei problemi con il rinnovo abbonamento Disney Plus di queste ore è anche il seguente: visti gli errori visualizzati nel corso dell’operazione, sono tanti gli utenti che stanno tentando di ricevere supporto attraverso i canali di assistenza della piattaforma, in primis la chat di customer care. Peccato che le attese per parlare con un operatore siano a dir poco bibliche, anche di un paio d’ore.

Di certo le anomalie odierne rientreranno nelle prossime ore, a seguito di qualche intervento tecnico sulla sezione del sito adibita agli abbonamenti. La paura di molti, nel caso specifico del mancato rinnovo nella giornata di oggi 24 febbraio, è quella di perdere diritto ad un nuovo anno di servizio alle condizioni favorevoli dei primi clienti della piattaforma e dunque a 69,90 euro per tutti i prossimi 12 mesi. Difficile che Disney Plus non tenga conto delle difficoltà tecniche dei suoi clienti in questo momento, niente panico dunque.O gni ulteriore aggiornamento in merito alla questione verrà riportato sulle nostre pagine.