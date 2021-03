Non accenna a fermarsi, in queste settimane, lo sviluppo del Samsung Galaxy S20 FE. Lo smartphone sta facendo registrare numeri forse superiori alle attese in termini di vendite, al punto che la serie si appresta a presentarci ulteriori novità come abbiamo avuto modo di riscontrare non molto tempo fa. Anche dal punto di vista degli aggiornamenti, il lavoro condotto dal produttore coreano è significativo, come potremo osservare oggi 24 marzo analizzando più da vicino il recente pacchetto software.

Evolve la fotocamera del Samsung Galaxy S20 FE con l’ultimo aggiornamento

Vedere per credere quanto riportato da Sammobile, in merito alla nuova patch per il Samsung Galaxy S20 FE. A detta della fonte, il produttore coreano ha messo a disposizione del Samsung Galaxy 21 interessanti miglioramenti sulla fotocamera. Alcune funzionalità della stessa fotocamera, a quanto pare, sono state implementate sulla serie Galaxy S20 e sulla serie Galaxy Note 20 la scorsa settimana, ma oggi ci sono tutti i presupposti per estendere un discorso di questo tipo al Galaxy S20 FE. Stando almeno alle testimonianze degli utenti.

Secondo quanto raccolto finora, l’aggiornamento contiene l’etichetta G781BXXU2CUC6, risultando in distribuzione già in diversi Paesi europei. Tra questi abbiamo Austria, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Polonia, Romania, Slovenia, Spagna, Svizzera e Repubblica Ceca, Paesi Bassi. Provando a fare un primo bilancio, sappiamo che il Samsung Galaxy S20 FE 5G ha ricevuto nuovi effetti in modalità Ritratto e la possibilità di utilizzare la fotocamera ultrawide in modalità Pro.

Ulteriori approfondimenti indicano anche che lo smartphone non sia ancora in grado di acquisire ritratti in condizioni di scarsa illuminazione e manca della funzione Director’s View che abbiamo imparato a conoscere con il Samsung Galaxy S21. Insomma, massima attenzione nei confronti di un aggiornamento per il Samsung Galaxy S20 FE che, almeno sulla carta, è particolarmente interessante.