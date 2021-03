L’ottavo episodio di questa stagione vedrà come guest star Gabriella Pession in Station 19: l’attrice italiana sarà nello spin-off di Grey’s Anatomy per interpretare una vecchia fiamma di Carina DeLuca (Stefania Spampinato), nell’episodio intitolato Make No Mistake, He’s Mine in onda il 25 marzo su ABC negli Stati Uniti.

Attenzione Spoiler!

Un piccolo ruolo per Gabriella Pession in Station 19, che per ora è stata annunciata come guest star solo nell’ottavo episodio: probabilmente ritroverà Carina DeLuca in conseguenza della morte improvvisa del fratello Andrew (Giacomo Gianniotti), ma chissà quale conseguenza potrà avere il suo ingresso in scena sulla relazione della ginecologa con Maya (Danielle Savre).

L’arrivo di Gabriella Pession in Station 19, spin-off del medical drama di Shonda Rhimes, porterà l’attrice di Capri, Oltre La Soglia e La Porta Rossa a lavorare con la stessa casa di produzione con cui lavora suo marito: la Pession è infatti la moglie di Richard Flood, che in Grey’s Anatomy interpreta il dottor Cormac Hayes, con cui ha un figlio di 6 anni, Giulio.

Gabriella Pession e Richard Flood

Ma quello di Gabriella Pession in Station 19 non è il solo nuovo volto ad unirsi alla serie. Prossimamente apparirà un’attrice già vista in Grey’s Anatomy, ma stavolta nei panni di un personaggio diversi. Un errore che in genere andrebbe evitato per due serie le cui trame sono integrate e i personaggi convivono nello stesso universo narrativo, ma tant’è. Si tratta di Khalilah Joi, apparsa nel ruolo della vittima di abuso sessuale Abby Redding nel magistrale episodio di Grey’s Anatomy 15×19 In Silenzio Tutti Questi Anni. Secondo Deadline, interpreterà un ruolo ricorrente nei panni dell’avvocato Condola Vargas, che aiuterà Dean (Okieriete Onaodowan) nella sua battaglia legale contro la polizia di Seattle che l’ha arrestato con violenza durante un’emergenza: i due personaggi avranno anche un coinvolgimento sentimentale.

Khalilah Joi in Grey’s Anatomy

La showrunner delle due serie, Krista Vernoff, ha spiegato di aver pensato a lei per Station 19 perché memore di quell’interpretazione intensa in Grey’s Anatomy: