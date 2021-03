Ci sono ottime notizie questa mattina per gli utenti che dispongono di un Samsung Galaxy Note 9, se pensiamo al fatto che da alcune ore sia partita la distribuzione dell’aggiornamento di marzo. Nonostante siano trascorsi più di due anni dal suo esordio sul mercato, infatti, la serie in questione continua ad ottenere upgrade con continuità, assicurando sempre la migliore esperienza di utilizzo possibile a chi ha deciso di puntare sul prodotto. Vediamo dunque come stanno le cose questo mercoledì.

Cosa cambia con l’aggiornamento di marzo per il Samsung Galaxy Note 9

Inutile dire che il nuovo aggiornamento di marzo per il Samsung Galaxy Note 9 non potremo fare il salto tanto desiderato verso One UI 3.1. Argomento, questo, che abbiamo trattato a più riprese anche sul nostro magazine. Per quel pacchetto software, come abbiamo avuto modo di osservare alcune settimane fa, non possiamo fare altro che ricorrere a strade alternative. Dunque, meglio concentrarsi sugli interventi in ottica sicurezza, che risultano comunque cruciali per il pubblico.

L’upgrade dovrebbe arrivare a stretto giro anche in Italia e punta sulla versione del firmware N960NKSU3FUC1. Secondo quanto riportato da Sammobile in questi minuti, pare sia stato rilasciato per le varianti sbloccate e per gli operatori KT e SKT del Samsung Galaxy Note 9 che sono in commercio in Corea del Sud. Cosa dobbiamo aspettarci dopo il download? Oltre alle correzioni di bug di Google, la patch di Samsung concepita a marzo include correzioni per tre vulnerabilità relative al processore Exynos 990.

Dettaglio non di poco conto questo, in quanto consente a tutti di noi di concentrarci sulla versione del Samsung Galaxy Note 9 che è in distribuzione in Italia e nel resto d’Europa. A questo, poi, si aggiungono altre 16 vulnerabilità relative ai dispositivi Galaxy. Solo dopo il rilascio via OTA, comunque, capiremo se ci siano altri interventi del produttore per la serie in questione.