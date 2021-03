Honor V40 Lite è stato appena presentato dal produttore cinese, proprio come era emerso negli scorsi giorni. Il telefono include uno schermo OLED da 6.57 pollici con risoluzione FHD+ (2340 x 1800 pixel) e frequenza di refresh rate a 90Hz, ed è spinto dal processore Dimensity 800U, realizzato attraverso un processo produttivo a 7nm. Come riportato dal portale ‘fonearena.com‘, il device presenta 8GB di RAM e tagli di memoria a scelta tra 128 e 256GB. La fotocamera posteriore è quadrupla, con un sensore principale da 64MP (apertura f/1.9), un ultra-grandangolare da 8MP (apertura f/2.4), un sensore macro da 2MP (apertura f/2.4) ed uno di profondità, sempre da 2MP (apertura f2.4).

La fotocamera frontale è singola, con un sensore da 32MP, collocata in un foro centrale sul display. Honor V40 Lite offre le connettività 5G SA/NSA, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, USB-C, GPS e Dual 4G VoLTE. Il lettore di impronte digitali è incluso nel display, mentre la batteria ha una capacità da 3800mAh (con supporto alla ricarica rapida a 66W cablata). Le dimensioni generali sono pari a 160,12 x 74,10 x 7,64 mm (in un peso di 169 gr.). Le colorazioni disponibili sono nero, argento e verde. Android 10 con Magic UI 4.0 gestiranno la parte software di Honor V40 Lite.

Il prezzo per la versione con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna è di circa 387 euro al cambio attuale, con disponibilità locale dalla giornata di ieri, martedì 23 marzo. Il modello con 8GB di RAM e 256GB di storage ha un costo di circa 426 euro al cambio attuale, con disponibilità, sempre sul mercato cinese, dal 26 marzo. Nel complesso un gran bel device, ad eccezione di qualche piccola pecca che avremmo preferito venisse evitata (la batteria è probabilmente tra queste, anche se bisognerà aspettare di provarlo personalmente per poterlo giudicare in modo equo).