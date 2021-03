Il ritorno di James ne La Regina del Sud 5 (Peter Gadiot) sarà il perno della première di stagione che sta per debuttare negli Stati Uniti su USA Network, il prossimo 7 aprile. La nuova stagione del narcodramma americano, adattamento dell’omonima telenovela spagnola, sarà anche l’epilogo per la saga della trafficante Teresa Mendoza (Alice Braga).

Come mostra un’immagine esclusiva di EW dalla premiere dell’ultima stagione, James ne La Regina del Sud 5 è fisicamente e mentalmente provato, ma è sopravvissuto alle ferite ed è al sicuro con Teresa, nonostante al termine della quarta stagione, quando è ricomparso per avvisare Teresa che qualcuno sta arrivando ad ucciderla, sembrasse ormai in fin di vita.

Alice Braga ha parlato a EW di come il ritorno di James ne La Regina del Sud 5 sconvolgerà la vita di Teresa e instillerà in lei come nelle persone che la circondano diversi dubbi sulla sua lealtà: la sua ricomparsa dopo una lunga assenza è fonte di molti dubbi sul fatto che ci si possa fidare o meno di lui. Inoltre per la protagonista, già provata dall’uccisione del figlioccio Tony nella terza stagione, è ormai normale considerare i legami d’amore una debolezza.

Il mondo del cartello è molto duro, soprattutto quando si tratta di questioni di cuore. In questo mondo, l’amore ti indebolisce. Ti mette in una situazione molto pericolosa perché può essere usato contro di te, per ferirti. Questo è successo a Teresa già nella quarta stagione quando hanno ucciso Tony per ferirla. La quinta stagione mostrerà una Teresa più dura e le sue difficoltà con il ritorno di James e l’elaborazione della perdita del suo figlioccio.

Il ritorno di James ne La Regina del Sud 5 poggia comunque su un caposaldo della trama, ovvero il suo amore per Teresa: su questo non ci sono dubbi, ha spiegato il co-produttore esecutivo della serie Ben Lobato, e il suo sacrificio nel tornare alle dipendenze di Devon Finch (Jamie Hector) ne è la dimostrazione.

Lo stato d’animo di James ne La Regina del Sud 5 sarà quello di una persona distrutta dalla vita che ha vissuto, ha aggiunto il co-produttore esecutivo Dailyn Rodriguez. La nuova stagione spiegherà cosa ha fatto James per saldare il suo debito con Finch e perché ora sta rischiando di nuovo la vita pur di mettere in guardia la protagonista da una minaccia imminente.

La stagione finale di Queen of The South non ha ancora una data d’uscita su Netflix, dove probabilmente arriverà il prossimo anno.