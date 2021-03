Ci sono alcune informazioni extra che non possiamo ignorare, questa mattina, a proposito del bonus collaboratori sportivi 2021 aggiornato in seguito al recente decreto. I punti sui quali occorre concentrarsi, ad oggi, sono due. Il primo lo abbiamo affrontato alcuni giorni fa e si concentra sulle tre fasce che otterranno quote differenti nelle prossime settimane. Vi rimandiamo all’approfondimento in questione, in modo da sapere a cosa andremo incontro sotto questo punto di vista.

Aggiornati i requisiti per ottenere il bonus collaboratori sportivi 2021

Il secondo aspetto da prendere in esame quest’oggi, in ottica bonus collaboratori sportivi 2021, si concentra invece sui requisiti che gli utenti interessati dovranno rispettare affinché la propria domanda possa essere accolta. Il primo punto sul quale concentrarsi prevede che il destinatario del supporto abbia avere un contratto di collaborazione valido al 31 dicembre 2020 presso CONI, CIP o ASD iscritte al registro CONI. Il secondo, probabilmente il più importante, richiede che non si abbia alcun reddito lavorativo oltre a quello sportivo.

La terza questione da prendere in esame con il bonus collaboratori sportivi 2021 prevede che l’interessato abbia ridotto o cessato la propria attività di collaborazione a causa della pandemia. Altri due dettagli da considerare, poi, si focalizzano sul fatto che il richiedente non percepisca né il Reddito di cittadinanza, né tantomeno il Reddito di emergenza. Fondamentale, poi che la persona non abbia usufruito delle misure che sono state inserite all’interno del decreto Cura Italia, come nel caso della cassa integrazione. Infine, occorre che non abbia percepito ristori per reddito di ultima istanza.

Fondamentale, per evitare perdite di tempo, che tutti prendano nota di queste indicazioni, in modo da procedere con la domanda sul bonus collaboratori sportivi 2021 (se non inviata in passato) in piena consapevolezza. Così facendo, avrete già importanti indicazioni sull’esito della richiesta.