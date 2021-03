Nella giornata di ieri, martedì 23 marzo, ha avuto luogo il lancio dei nuovi smartphone OnePlus 9 e 9 Pro (poco dopo è stato ufficializzato per il mercato indiano anche il medio-gamma OnePlus 9R). Il produttore cinese ha reso noto l’arrivo ufficiale sul mercato del suo primo orologio intelligente, il OnePlus Watch. Stando a quanto dichiarato dalla sede di Shenzhen, il nuovo wearable di questo brand confluirà con la più recente estensione del piano strategico di OnePlus, ossia allargare la conoscenza del marchio a quanti più utenti di tutto il mondo grazie ad un portafoglio di prodotti capace di garantire ai clienti un’esperienza completa, senza compromessi. Vediamo insieme le caratteristiche e come si presenta il nuovo orologio intelligente.

Il OnePlus Watch sfoggia un tradizionale quadrante rotondo, con cassa in acciaio inossidabile di 46mm (rivestita da un vetro curvo 2.5D). Il wereable presenta un display touchscreen AMOLED da 1,39 pollici con risoluzione di 454 x 454 pixel. Al suo interno vi sono 4GB di memoria per lo storage, di cui 2GB effettivamente liberi. Quanto alla durata della batteria, la capacità dell’unità energetica, da 402mAh, garantisce un’autonomia di circa 2 settimane in utilizzo medio, che scende ad una settimana in utilizzo intenso. Il wearable è compatibile con dispositivi dotati di sistema Android 6.0 o superiori e non supporta iOS. Inoltre, è prevista anche l’edizione limitata OnePlus Watch Cobalt, dotata di un quadrante in vetro di zaffiro, in lega di cobalto.

Il primo smartwatch di OnePlus è resistente alla polvere e all’acqua fino a 5ATM (certificazione IP68) ed include il GPS integrato. L’accessorio supporta più di 120 diverse modalità di allenamento ed è in grado di riconoscere in automatico jogging e corsa, tenendo traccia del percorso che si effettua. Si possono visualizzare notifiche (anche rispondere), digitare e rispondere alle chiamate e riprodurre musica. Il OnePlus Watch è concepito per monitorare pulsazioni, saturazione, livelli di stress, calorie, distanze, velocità, efficienza SWOLF e tanto altro ancora (il tutto tramite l’apposita app OnePlus Health). Il prezzo di lancio è di 159,00 euro per la versione classica e tenderà a salire per i modelli più articolati. Le colorazioni disponibili, almeno inizialmente, saranno Silver e Black.