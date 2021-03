Arrivano come quelli di un amico, gli auguri di Vasco Rossi a Steve McQueen. Probabilmente nella nostra infanzia abbiamo sentito per la prima volta il nome dell’attore e stuntman statunitense proprio dalla voce di Vasco, quando dal Festival di Sanremo 1983 riscrisse la storia del cantautorato italiano.

“Voglio una vita esagerata, voglio una vita come Steve McQueen“, cantava il rocker di Zocca in Vita Spericolata e ancora oggi il nome dell’attore è motivo di improvvisazioni canore da parte di tutti. Oggi l’attore di Beech Grove avrebbe compiuto 91 anni, ma un mesatelioma pleurico lo ha strappato alla vita il 7 novembre 1980. Tuttavia Vasco non dimentica mai il suo idolo e anche oggi, 24 marzo, non perde l’occasione per omaggiarlo attraverso i suoi canali social.

Parole piene di affetto ammirazione, quelle contenute negli auguri di Vasco Rossi a Steve McQueen. Nel suo messaggio il Blasco confessa che il film La Grande Fuga lo travolse letteralmente, e probabilmente proprio quel capitano Virgil Hilts fece sì che l’attore gli entrasse nel cuore fino a diventare la sua fonte d’ispirazione per una delle citazioni più celebri della canzone italiana.

Ecco gli auguri di Vasco Rossi a Steve McQueen:

“Voglio una vita esagerata…

….perché io non sono niente, la vita la mando avanti come posso, non sono Steve McQueen… Lasciatemi sognare allora, perché ci sono dei giorni che è meglio sognare che vivere.

Lui andava in giro a cavallo della sua moto, con una birra in mano, era bello ma senza finzioni. Era l’evasione, quella de La Grande Fuga, il film che mi ha travolto. Era la voglia di libertà sfrenata, un uomo senza confini, senza paura e pieno di guai. Esagerato e vivo”.

Il Blasco ha citato l’attore statunitense anche in altre occasioni. Nel brano Un Gran Bel Film contenuto nel disco Nessun Pericolo… Per Te (1996) il rocker di Zocca canta: “Quando sono sulle nuvole lo sai che a volte, sì, mi sento un po’ instabile, però è un gran bel film, Steve McQueen”. Per Vasco l’attore statunitense è dunque una sorta di santo protettore. In un’intervista su GQ aveva detto: “Aveva un’anima rock e rivoluzionaria” e aveva confessato di condividere con McQueen la grande passione per i motori.

Per questo gli auguri di Vasco Rossi a Steve McQueen suonano tanto come un incontro tra amici: grazie ai film dell’attore e a Vita Spericolata le loro anime sono quasi imprescindibili.