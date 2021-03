Un’altra brutta notizia per il pubblico seriale e, mai come questa volta, anche per quello cinematografico: George Segal è morto. Per tutti noi era l’attore che ormai da otto anni presta il volto e le movenze al mitico Pops di The Goldbergs, ma sicuramente Segal è stato molto altro e oggi fan, amici e colleghi lo piangono sui social ricordando la sua umanità, la sua bravura e la sua tenerezza.

George Segal è morto martedì per complicazioni dovute a un intervento chirurgico di bypass e a darne annuncio è stata proprio la moglie, Sonia Segal, che ha confermato che “la famiglia è devastata nell’annunciare che George Segal è deceduto a causa di complicazioni in seguito ad un intervento”. In poche ore la notizia della sua morte, giunta a 87 anni, ha fatto il giro del mondo. Il primo a dire la sua è stato il creatore di The Goldbergs Adam F. Goldberg, che lo ha voluto come la versione di suo nonno sul piccolo schermo: “Oggi abbiamo perso una leggenda. È stato un vero onore essere una piccola parte della straordinaria eredità di George Segal. Per puro destino, ho deciso di scegliere la persona perfetta per interpretare Pops. Proprio come mio nonno, George era un ragazzino con una scintilla magica. Penso che questi i ricordi dicono tutto … “.

Today we lost a legend. It was a true honor being a small part of George Segal’s amazing legacy. By pure fate, I ended up casting the perfect person to play Pops. Just like my grandfather, George was a kid at heart with a magical spark. I think these memories say it all… pic.twitter.com/D1aNZuT20e — Adam F. Goldberg (@adamfgoldberg) March 24, 2021

A lui si è unita subito la sua figlia televisiva Wendi McLendon-Covey che ha condiviso una dolce foto di loro due insieme su Instagram. “Non sapevo che l’ultima volta che ti avrei visto sarebbe stata l’ultima volta che ti avrei visto”:

Nato a Great Neck, New York, il 13 febbraio 1934, George Segal si interessò per la prima volta alla recitazione all’età di nove anni, dopo il college e l’esercito, continuò a studiare all’Actors Studio e ad esibirsi a Broadway, firmando infine un contratto con la Columbia Pictures nel 1961. Solo pochi anni dopo, ha portato a casa il Golden Globe Award come stella rivelazione dell’anno al fianco di Harve Presnell e Chaim Topol. Per il suo ruolo in Who’s Afraid of Virginia Woolf ? è stato nominato per un Oscar e un Golden Globe. Dopo un ventennio di successi, ruoli importanti al cinema, nella musica e in tv, fino all’arrivo di Pops in The Goldbergs, ruolo che ricopre ormai dal 2013.