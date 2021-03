i FAVOLA

Continua la mia “missione” di segnalare tanti artisti incredibilmente validi che non hanno spazio su media o radio. Sul mio canale Telegram oltre a postare brani musicali raccontati ho anche creato una sorta di “rivista” chiamata ASCOLTAMI! dove, nei commenti, tutti possono inserire il proprio videoclip o brano musicale. Poi scegliamo quelli con cui collegarci nelle dirette WE HAVE A DREAM del martedì sera. Li intervisto e mostro il loro video. In seguirò, come sto facendo adesso, isolo la loro partecipazione e la pubblico qui su OptiMagazine. In seguito alcuni di loro si esibiranno live nel mio Premiato Circo Volante del Barone Rosso.

Ecco i tre progetti che propongo oggi:

i FAVOLA, un duo di ragazzi italiani che si sono incontrati a Londra, abilissimi nell’uso di tutte le tecnologie per creare suoni e video

PANLY ALMA, ragazza sarda, già cantante degli Almamediterranea, che ha realizzato un brano in collaborazione col compianto Enrico Greppi della Bandabardò. Splendido il suo video.

DARIO ZUMKELLER, poeta musicista napoletano che usa elettro-pop e ha vinto Strafactor.

FAVOLA

La musica è un’arte in continuo mutamento, senza filtri e senza fine.

<<Non siamo noi che scegliamo di intraprendere la strada della creatività e della libera espressione, è essa a sceglie noi.>>

Io sono Riccardo Riccio e lui è il mio migliore amico Diego Møra, entrambi ventenni, cantautori e music producers.

Insieme siamo i FAVOLA. Un duo nato da una profonda amicizia e da un comune ardore e desiderio di portare in Italia un genere e uno stile musicale sconosciuto a molti: la Future Pop. Siamo stati travolti da questa passione fin dall’infanzia. Entrambi, all’età di circa dieci anni, abbiamo iniziato a studiare musica da autodidatti, per poi proseguire gli studi in vere e proprie strutture istituzionali certificate, tra cui l’ACM University of London.

Per anni ci siamo avventurati come (singoli) in questo mondo, auto producendoci al 100%: scrivendo testi, cantandoli e creando le basi musicali sulle quali abbiamo poi registrato la nostra voce. Tutto questo, però, è avvenuto con un continuo sentimento di incompletezza, come se mancasse una carta al deck. Una volta che ci siamo incontrati, abbiamo trovato anche quella carta, e con essa, io e Diego abbiamo dato vita al mondo che ci rispecchia, il mondo di FAVOLA. Oggi siamo qui per metterci finalmente in gioco una volta per tutte, e questa volta insieme.

Il nostro non è “semplice amore per la musica”, il nostro è una necessità come l’ossigeno lo è per l’uomo, noi immortaliamo le nostre emozioni affinché gli altri possano riprovarle.

Questa è la nostra missione e la realizzeremo ad ogni costo.

La nostra vita ruota solo intorno a questo.

“MANCHI” è un progetto nato negli studi di Londra, che poi è stato concluso in Italia nelle nostre Home Studios. Questa canzone racchiude il nostro desiderio di rivivere emozioni bellissime legate ad amori passati, e di immortalarle in una foto per non dimenticare mai quelle sensazioni vissute. È un brano concepito per essere unico. La sua intera melodia è nata dalla nostra voce campionata e poi arrangiata come se fosse uno strumento musicale. Il Drop (Ritornello) del brano infatti è pilotato dal Vocal Chop realizzato con la nostra voce, cosa che sarà presente in ogni altro nostro brano e che renderà ogni nostra produzione impossibile da riprodurre ed emulare con VST.

Il genere di FAVOLA è e sarà la Future Pop, un ramo musicale ancora sconosciuto in Italia ma già affermato in America. Noi miriamo a portarlo qui ma con uno stile tutto nostro, per poi espanderci internazionalmente.

PANLY ALMA

Pamela Strazzera in arte Panky Alma, autrice, cantautrice e percussionista sarda.

Da giovanissima inizia il suo percorso musicale studiando pianoforte, chitarra, canto, polifonia e percussioni. Dopo svariate collaborazioni ed esperienze musicali, nel 2005 diverta parte degli Almamediterranea dove sarà voce, percussioni e autrice di alcuni inediti fino al 2017.

Con questo progetto calca studi televisivi e radio nonché palchi nazionali e internazionali tra i quali Roxy Bar Red Ronnie, Live MI Milano Piazza Duomo,1 Maggio Roma Piazza San Giovanni 2013 e Havana a Cuba nel 2014.

Dalla fine del 2017, Intraprende la sua carriera da solista accompagnata da nuovi musicisti Marcello Mulas chitarra, Alessandro Pulloni chitarra, Michele Secchi basso, Santino

Cardia fiati, con cui nel 2020 inizia a collaborare per la realizzazione dei 12 inediti ma già nel 2018 autoproduce i primi 2 singoli. Il progetto Panky Alma, vuole essere uno specchi che riflette il carattere musicale della cantautrice. Amante dei suoi folk, ricerca nei brani autoprodotti una mescolanza di suoni emozionali, caratterizzanti la worldmusic. Con il brano ASIA, il cui testo è denuncia a favore dei dritti dei minori, nel 2018 arriva finalista per il premio Peppino Impastato, e semifinalista al concorso nazionale Arezzo Wave ed entra nella classifica nazionale web dei brani più votati di Musica contro le Mafie.

Dal 2019 corona la collaborazione, sulla stesura di “Jolie Fille”, con Enrico Greppi, Cantautore e frontman della Bandabadò, per un brano totalmente in francese. Il Brano racconta in modo leggere e spensierato, il profilo della vita di una giovane ragazza sognatrice e piena di vitalità.

Il 4 ottobre 2020, vince la tappa Milanese di Promuovi la tua musica, format di promozione per progetti inediti, con la collaborazione di Antonio Vandoni, direttore artistico di radio italia e presidente della giuria del contest.

Con Asia, brano di totale composizione della cantautrice anticipa l’uscita del progetto da solista.

A ottobre del 2020, termina la prima fase di registrazione e arrangiamento del secondo singolo, “Ultimo Sospiro” il cui violino suonato da Francesco Moneti, violinista dei Modena City Ramblers, che sarà in uscita primavera 2021. Il terzo inedito, giocando sulle note dello Shakuhachi, racconta in modo sognante, la leggenda indiana dell’acchiappasogni.

A Febbraio 2021 esce il secondo singolo clip Jolie Fille il cui testo porta la firma del cantautore Enrico Greppi, leader voce chitarra della Bandabardò .

DARIO ZUMKELLER

Dario Zumkeller è un poeta cantante. Scrive testi di poesia musicate con arrangiamenti elettro-pop. Dario Zumkeller nasce a Napoli nel 1983 dove vive e lavora. Esordisce con la prima raccolta di poesie “La Calce di Ulkrum” (2016) edito dalla Parola Abitata. Nel 2017 Dario Zumkeller approda a Strafactor, il talent show di Sky condotto da Daniela Collu con tre giurati d’eccezione: Elio, il frontman del gruppo Elio e le Storie Tese, Jake La Furia, fondatore dei Club Dogo e Drusilla Foer, attrice, cantante e sceneggiatrice. Vince la II edizione di Strafactor con due poesie cantate “Vita Talassocratica” e “Ho perso il mio nome” tratte dalla sua raccolta “La Calce di Ulkrum” e si esibisce alla finale di X Factor al Forum di Assago. Nel 2018 Zumkeller partecipa di nuovo alla III edizione di Strafactor arrivando finalista con la poesia cantata “I Cieli Grezzi di Ulkrum”. Nel 2019 è tra i quindici finalisti selezionati per il contest 1M NEXT, i cui vincitori si sono esibiti al Concerto del Primo Maggio a Roma. Nel 2020 viene pubblicato l’album musicale “La Calce di Ulkrum” su tutti i digital music stores insieme al nuovo singolo “Frutti Marciti” con la produzione artistica di Giuseppe Spinelli.

