Cast e personaggi di Svegliatii Amore Mio potrebbero essere i protagonisti delle storie di vita vissute e denunciate a Taranto e ad altre città che “convivono con industrie che deturpano l’ambiente” , come lo stesso Ricky Tognazzi ha sottolineato in un’intervista rilasciata a pugliapress.org. Proprio lui, insieme a Simona Izzo, ha firmato la sceneggiatura, la regia e la produzione della fiction che prenderà il via proprio oggi, 24 marzo, portando sullo schermo la storia di una donna, Nanà, la cui vita viene stravolta dal malore della figlia Sara e dalla ricerca della verità su quel “mostro” che ha rovinato, forse per sempre, tutto quello che di buono aveva costruito.

Nella stessa intervista Simona Izzo spiega che la fiction vuole essere un omaggi alle tante donne coraggio che ogni giorno lottano per il benessere dei propri figli e non solo: “Questa storia nasce da un incontro con una donna. Racconta il coraggio che hanno avuto le donne ad affrontare questo tipo di situazioni. Le stesse magari curano i propri figli che si sono ammalati, mentre i mariti lavorano e a volte quel pane che portano a casa è avvelenato”.

Ecco il promo della prima puntata di Svegliati Amore Mio:

La stessa poi racconta che il cognome usato dai personaggi nella fiction è lo stesso di una mamma di Taranto che ha perso sua figlia. La Izzo parla di coincidenza mentre in molti sono sicuri che il chiaro riferimento sia proprio alla città pugliese.

Ma chi sono cast e personaggi di Svegliati Amore Mio? Al fianco di Sabrina Ferilli alias Nanà, ci sono Francesco Arca ed Ettore Bassi nei panni, rispettivamente, dell’ex fidanzato della protagonista, Mimmo, e il marito, Sergio. I due sono amici e si ritroveranno a combattere fianco a fianco in questa storia nonostante i sentimenti di Mimmo siano ancora vivi e vegeti.

Un storia intima, emotiva, personale ma anche una storia di grande impegno civile…😍 Queste le parole di… Pubblicato da Fiction Mediaset su Mercoledì 24 marzo 2021

A tenerli insieme è la lotta contro il mostro che ha causato la leucemia alla piccola Sara, la figlia di Nanà e Sergio che nel bel mezzo di una gara di nuoto accusa un malore e finisce in coma in ospedale. A quel punto Nanà scopre che una compagna di nuoto di Sara è morta di recente mentre la dottoressa Placido annuncia che si tratta di leucemia dovuta proprio all’inquinamento dell’acciaieria.