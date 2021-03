Quest’oggi su Amazon è presente un’offerta davvero molto interessante che riguarda l’iPhone 11 nero da 64GB di memoria interna, un top di gamma che può essere acquistato ad un prezzo piuttosto vantaggioso. Non è l’ultimo flagship dell’azienda di Cupertino, ma gode ancora di ottimo mercato e moltissimi utenti stanno virando su tale device visto che finalmente può essere acquistato ad un prezzo più basso.

Amazon aggiorna il prezzo per iPhone 11 da 64 GB

Di recente, ci siamo concentrati soprattutto sull’iPhone 11 da 128 GB, come si può osservare tramite il nostro ultimo articolo. L’arrivo sul mercato della nuova gamma di iPhone 12 ha infatti permesso ad Apple di abbassare leggermente i costi dei modelli precedenti, ma sicuramente l’affare maggiore potrà essere fatto proprio acquistando l’iPhone 11 da 64GB.

Display Liquid Retina HD da 6,1" (LCD)

Il taglio di memoria è assolutamente sufficiente per poter gestire al meglio file di ogni genere su l proprio smartphone, quindi già scegliere un modello da 64GB vi permetterà di poter risparmiare qualche euro in più. Ritornando invece all’offerta odierna di Amazon, qui il modello in questione si presenta anche nella colorazione nera, quella neutra ed in genere scelta dalla maggior parte degli utenti.

Il prezzo proposto dal sito di e-commerce è di 639 euro con un risparmio dell’11% rispetto al costo precedente che era di 719 euro. Questo iPhone 11 appartiene al servizio Prime, ciò significa che si può riceverlo senza costi aggiuntivi relativi alla spedizione e soprattutto con tempi piuttosto ristretti, nel giro di 24 ore sarà a casa vostra. Chi non è abbonato a Prime può sempre usufruire di questi vantaggi affidandosi alla prova gratuita di un mese. Vediamo più nel dettaglio quali sono alcune delle specifiche tecniche più interessanti di questo iPhone 11.

Il modello si presenta con un display Liquid Retina HD da 6,1 pollici, è resistente all’acqua ed alla polvere e si ritrova con il processore A13 Bionic con Neural Engine di terza generazione. Attenzione però perché nella confezione non è più presente l’alimentatore o le classiche EarPods. Decisione di Apple per ridurre l’impatto ambientale.