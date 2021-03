Il bacio gay in Leonardo ieri sera ha infiammato i social. Non è la prima volta che la Rai meraviglia il suo pubblico in questo modo, e per lo stesso motivo, ma adesso non si può far altro che pensare che la stessa rete che qualche anno fa censurava Brokeback Mountain e Le Regole del Delitto Perfetto (con tanto di pessima figura e ramanzina arriva da Shonda Rhimes) adesso ha addirittura prodotto una serie internazionale con Leonardo da Vinci personaggio gay.

Non si tratta di una compagna o di un personaggio secondario, questa volta è il protagonista ad essere omosessuale e il bacio arrivato ieri sera, ben oltre la prima ora di messa in onda, tra Aidan Turner e Kit Clarke ha davvero infiammato il popolo dei social che, al grido di #Leonardolaserie, ha detto la sua a riguardo.

Tra chi è disposto a pagare doppio canone a chi brinda all’arrivo della Rai nell’età moderna come sinonimo di una cultura e una società che sta cambiando, sono molti quelli a favore di questo fantastico e struggente bacio tra il genio italiano e il suo modello, Jacopo. Anche alcuni dialoghi della serie fanno riferimento alla sessualità di Da Vinci e questo ha reso tutto ancora più “ufficiale” e, quindi, degno di nota.

Anni fa rai 2 aveva censurato le scene gay in Brokeback Mountain e invece adesso finalmente viene mostrato un bacio gay con la naturalezza che merita #leonardolaserie #leonardo — Kitri dancer (@classicalball85) March 23, 2021

In molti sono convinti adesso che il bacio gay in Leonardo non passerà inosservato soprattutto da parte di chi continua a volere la censura e il tabù su alcuni argomenti ma al momento, gran parte del pubblico, plaude alla scelta di mostrare un bacio omosessuale in prima serata.