Siamo ancora tutti fermi alla scena in cui la mensa della East High è diventata una sorta di concerto di fine anno eppure oggi Ashley Tisdale è mamma e il mondo festeggia sui social la nascita della piccola Jupiter, quella che è già stata definita l’erede al trono di Sharpay Evans. Proprio nel giorno in cui festeggiamo la nascita di Baby V, la figlia di Chiara Ferragni e Fedez, dall’altra parte dell’Oceano il popolo Disney e della serialità americana, accoglieva la figlia di Ashley Tisdale e del marito Christopher French.

La star di High School Musical ha annunciato di essere diventata mamma condividendo una tenera foto in bianco e nero proprio sui social con la sua mano mentre tiene stretta quella della sua bambina che è stata chiamata Jupiter. L’attrice aveva annunciato di essere incinta lo scorso settembre sette anni dopo il matrimonio con il compositore e musicista andato in scena nell’ormai lontano 2014.

Proprio qualche giorno fa, Ashley Tisdale ha riflettuto sul suo sito Frenshe sull’accettazione del suo corpo che cambia durante la gravidanza: “Vedere il mio corpo sembrare così diverso è ancora sorprendente per me, è come se non mi riconoscessi completamente e quasi come un’esperienza fuori dal corpo. Pensieri del tipo, ‘ Sono davvero io?’ .. Penso che tu possa amare il tuo corpo, non importa quale sia la forma o la forma, ma è la parte dell’accettazione che mi fa inciampare un po‘”. Siamo sicuri che i fan la accetteranno e la ameranno lo stesso perché per loro sarà sempre la regina Sharpay Evans!