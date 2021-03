Acclamata dalla critica e seguita in patria da 6 milioni di spettatori, arriva la serie inglese Gentleman Jack su LaF. Frutto di una co-produzione tra BBC One e HBO, racconta la storia vera di Anne Lister, considerata la prima lesbica moderna: vissuta a cavallo tra il 18° e il 19° secolo, fu la prima donna a sposare una persona del suo stesso sesso.

Proprietaria terriera, imprenditrice, viaggiatrice, alpinista, Anne Lister era nata nel 1791 ad Halifax nel New Yorkshire, culla della prima rivoluzione industriale. Era una personalità forte, indipendente e anticonvenzionale, ricordata soprattutto per i suoi diari, aggiunti nel 2011 al programma dell’UNESCO Memoria del mondo. Un tesoro di 7.720 pagine per 4 milioni di parole, un sesto delle quali criptate con un codice che mescola algebra e greco antico, decifrato solo negli anni Trenta del Novecento. Ha osato sfidare la società dell’epoca, ma soprattutto si era guadagnata il soprannome di Gentleman Jack perché viveva la sua sessualità in modo aperto andando contro le aspettative sulle donne.

Gentleman Jack su LaF andrà in onda in esclusiva per l’Italia sul canale Sky 135 da venerdì 26 marzo alle ore 21:10.

A interpretare Anne Lister troviamo l’attrice premio BAFTA Suranne Jones. Al suo fianco Sophie Rundle nel ruolo di Ann Walker, affascinante ereditiera che diventerà la sua compagna e poi moglie.

Ambientata nel 1832 ad Halifax e basata sui suoi diari originali, Gentleman Jack inizia con la protagonista di ritorno a Shibden Hall dopo anni di viaggi esotici e relazioni segrete con altre donne. Desiderosa di rafforzare i suoi affari, inclusa la tenuta storica ereditata dallo zio, Shibden Hall, Anne Lister spera di riuscire nel suo intento attraverso la riapertura delle miniere di carbone e la ricerca di un buon matrimonio.

Per farlo deve prima liberarsi presto dei parenti che mal sopporta e che non accettano il suo stile di vita. A cominciare dalla sorella gelosa Marian (Gemma Whelan – Game of Thrones), la zia malata Anne (Gemma Jones – La terra di Dio, Il diario di Bridget Jones) e il padre poco lucido Jeremy (Timothy West –Last Tango In Halifax, Bleak House). Dopo un incontro casuale con l’innocente e timida ma facoltosa ereditiera Ann Walker, decide di rinunciare ai suoi viaggi per corteggiarla.

L’appuntamento con Gentleman Jack – Nessuna mi ha mai detto di no, 8 episodi da 60 minuti ciascuno, è a partire da venerdì 26 marzo fino a venerdì 16 aprile in esclusiva su LaF. La serie è disponibile anche On Demand su Sky, su Sky Go e su Now TV.