Il Colore delle Magnolie 2 arriverà presumibilmente il prossimo anno su Netflix: stanno per iniziare, infatti, le riprese dei nuovi episodi, come ha annunciato la star di Sweet Magnolias (questo il titolo originale della serie) JoAnna Garcia Swisher.

L’interprete di Maddie Townsend nel life drama di Netflix è partita alla volta del set de Il Colore delle Magnolie 2, come ha rivelato su Instagram facendo sapere che le riprese della seconda stagione sono ormai imminenti.

La protagonista de Il Colore delle Magnolie 2 ha comunicato tutto il suo entusiasmo per la partenza indossando una maglietta con scritto “Midnight Train to Georgia“: “Primo giorno di primavera e via ad Atlanta. La seconda stagione di Sweet Magnolias sta per iniziare e siamo tutti così eccitati” ha scritto la Swisher, aggiungendo di non avere spoiler da fornire “ma anche se li avessi, prometto che ne varrà la pena“. Con lei nella seconda stagione tornano anche Brooke Elliott e Heather Headley nei panni di Dana Sue Sullivan ed Helen Decatur.

Anche Il Colore delle Magnolie 2 sarà girata, come la prima stagione, principalmente nella città di Covington, nei pressi di Atlanta in Georgia: nella serie le tre protagoniste, grandi amiche d’infanzia che affrontano numerose traversie sentimentali e familiari, vivono nell’immaginaria cittadina di Serenity, idealmente collocata in Carolina del Sud. La nuova stagione ripartirà dal finale aperto della precedente, col mistero dell’identità e del destino del passeggero coinvolto nell’incidente d’auto di Kyle (Logan Allen).

La scorsa estate Netflix ha confermato la produzione de Il Colore delle Magnolie 2 dopo il successo della prima stagione di questo dramma sentimentale sviluppato da Sheryl J. Anderson, adattamento per il piccolo schermo dell’omonima serie di romanzi rosa di Sherryl Woods, che ha debuttato a maggio 2020 sulla piattaforma in tutto il mondo.