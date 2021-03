Non ci sarà nessuna nuova versione di Xdono. Non ci sarà neanche un album di duetti. Tiziano Ferro smentisce le fake news degli ultimi giorni attraverso un post sui social. Le notizie delle ultime ore a proposito dei suoi prossimi progetti sono completamente infondate, false.

Ci pensa lo stesso artista a mettere a tacere le voci a proposito dei suoi nuovi progetti discografici. Non ci sarà nessuna nuova versione di Xdono né un album di duetti da rilasciare nel 2021.



Xdono compie 20 anni quest’anno. Era il 2001 quando un giovanissimo Tiziano Ferro si affacciava sulla scena musicale italiana, prima, ed internazionale, poi, con quella canzone scritta sulla panchina del parco comunale di Latina, la sua città Natale.

Xdono è entrata in testa al primo ascolto e nel 2021 festeggerà i suoi primi 20 anni di disponibilità ma non con una nuova versione. In effetti non sarebbe stata una brutta idea quella di pubblicare una nuova versione del suo primo successo internazionale, da parte di Tiziano Ferro. L’artista, però, oggi smentisce categoricamente: non ci sarà nessuna nuova versione di Xdono.

Falsi anche i duetti ai quali starebbe lavorando: non esistono. Non ci sarà nessun disco di duetti e collaborazioni con colleghi del mondo della musica. Il progetto non è al momento tra i piani di Tiziano Ferro che probabilmente non potrà tornare in concerto neanche questa estate.

Nonostante i suoi concerti negli stadi siano ancora in programma per i prossimi mesi, i ritardi sui vaccini in Italia e la diffusione del Coronavirus portano ad ipotizzare che anche stavolta non ci sarà alcuna possibilità di tornare sui palchi, almeno su quelli più grandi. Con ogni probabilità, purtroppo, la tournée sarà costretta ad un nuovo posticipo ma si attendono informazioni ufficiali, sulla base dei prossimi decreti che regolamenteranno le attività estive.