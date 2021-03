Bisogna fare molta attenzione oggi 23 marzo ai possibili problemi Libero Mail, in riferimento ad anomalie che potreste riscontrare in fase di login, o più nello specifico con la vostra casella PEC. A dirla tutta, da diversi mesi non siamo stati costretti ad affrontare anomalie specifiche con il servizio, se pensiamo che l’ultimo articolo a tema risalga addirittura a maggio 2020 sul nostro magazine. Allo stesso tempo, è giusto premettere che i numeri registrati fino a questo momento non sono tali da indurmi a parlare di down.

Prime informazioni sui problemi Libero Mail del 23 marzo con login e PEC

Nello specifico, l’apposita pagina di Down Detector ci dice che questa mattina non ci sia stata alcuna impennata e che il bug in questione, almeno a livello di tempistiche, stia seguendo di pari passo quello di GMAIL. Ben più significativo in termini di numero di segnalazioni. Fatte queste dovute premesse, sentirei di dire che i problemi Libero Mail del 23 marzo potrebbero riguardare prevalentemente la questione PEC. Chiaro che, sotto questo punto di vista, ne sapremo di più in mattinata.

In attesa di eventuali comunicazioni ufficiali da parte del team, invitiamo i nostri lettori a commentare a fine articolo, provando a capire qualcosa di più sui problemi Libero Mail che vengono segnalati oggi 23 dagli utenti italiani. Pur non trattandosi di down, la costanza delle segnalazioni indica che effettivamente un disservizio sia in corso. Prestate particolare attenzione alla fase di login, ma soprattutto al regolare funzionamento della vostra PEC, stando a qualche indizio disponibile in rete in questi minuti.

Nel frattempo, attendiamo eventuali riscontri ufficiali per fare maggiore chiarezza sui problemi Libero Mail, indipendentemente dal servizio specifico che al momento sta creando maggiori disagi al pubblico. Del resto, in termini di posta elettronica questo è ancora una delle piattaforme più utilizzate in Italia.