I proprietari di iPhone sono tutti in attesa dell’uscita iOS 14.5, l’aggiornamento incrementale dell’attuale versione software Apple che porterà con se una serie di interessanti novità, oltre la risoluzione anche di qualche fix fastidioso. Oramai i tempi dovrebbero essere maturi per il pacchetto giunto in realtà alla sua quarta beta per gli sviluppatori ma anche per tester pubblici. Dopo le prime ipotesi relative alla release dei giorni scorsi, vale la pena ritornare sull’argomento proprio in questa primissima frazione di primavera.

Già da tempo Apple ha reso noto come l’uscita iOS 14.5 si sarebbe concretizzata ad inizio primavera. La stagione dell’anno più attesa è partita lo scorso weekend e a dire la verità già nella giornata di ieri 22 marzo qualcuno si sarebbe aspettato il tanto agognato rilascio, visto che a Cupertino sembrano prediligere sempre il primo o il secondo giorno della settimana per il rollout degli update. Ciò non è accaduto e si nutre ancora qualche speranza per questo martedì 13 marzo. Considerando le 4 beta, anche pubbliche già in circolazione, è più probabile che nel corso delle prossime ore si provveda piuttosto al via libera alla cosiddetta versione golden master definitiva per gli esperti, preludio necessario alla release globale.

Visto quanto premesso, quando ci sarà l’uscita iOS 14.5? Volendo restare all’interno dell’indicazione di inizio primavera fornita da Apple e nello stesso tempo, ragionando sui primi giorni della settimana preferiti da Apple per i suoi rilasci, l’ipotesi più accreditate è che si proceda l’update lunedì prossimo 29 marzo. Al più tardi, il grande passo dovrebbe esserci martedì 30 marzo. Il condizionale è d’obbligo: si attende l’ufficialità di Apple.