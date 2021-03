Con l’entrata della primavera non solo si iniziano a sentire i classici profumi floreali di questo periodo, ma anche quelli di super offerte imperdibili che Amazon ha già messo a disposizione su alcuni dei suoi fantastici prodotti. Oggi, martedì 23 marzo, il colosso del commercio elettronico statunitense presenta Echo Auto (per portare Alexa in auto con voi) e Amazon Fire TV Stick 4K Ultra HD (con telecomando vocale Alexa di ultima generazione e lettore multimediale). Vediamo insieme le caratteristiche di questi due dispositivi.

Echo Auto

Questo utilissimo prodotto targato Amazon si connette all’app Alexa sul vostro smartphone e riproduce qualsiasi contenuto dagli altoparlanti dell’auto tramite l’ingresso AUX oppure tramite connessione Bluetooth. La confezione contiene anche un supporto per la bocchetta d’aerazione per il fissaggio dell’accessorio. Dotato di ben 8 microfoni e grazie al riconoscimento vocale a lungo raggio, questo device è capace di captare la vostra voce malgrado la musica, i rumori del traffico e tanti altri frastuoni attorno. Potrete ascoltare contenuti in streaming da Audible, Amazon Music, Spotify e Deezer, o dalle stazioni radio di tutto il mondo con Tuneln. Sarà anche possibile chiedere ad Alexa di riprodurre il vostro brano preferito, scoprire che tempo farà, farvi aggiornare la lista delle cose da fare, impostare un promemoria e tanto altro ancora. Echo Auto non è compatibile con tutti i modelli di auto e smartphone, dunque prima di procedere al suo acquisto è opportuno verificarne il supporto. L’offerta del giorno vi consente di comprarlo al prezzo di 39,99 euro anziché 59,99 euro, venduto e spedito da Amazon EU Sarl, con consegna gratuita e senza costi aggiuntivi.

Echo Auto - Porta Alexa in auto con te Porta Alexa in auto con te - Echo Auto si connette all’App Alexa sul...

Perfetto in strada - Grazie agli 8 microfoni e al riconoscimento...

Amazon Fire TV Stick 4K

Parliamo del lettore multimediale in 4K Ultra HD più potente in commercio, dotato di un’antenna Wi-Fi ottimizzata per la produzione di contenuti in streaming e dal nuovo design. Con questo accessorio potrete avviare e monitorare la riproduzione dei contenuti grazie al telecomando vocale Alexa di ultima generazione, incluso nella confezione, da poter adoperare, tramite gli appositi tasti, per controllare TV, soundbar e ricevitori compatibili. Le immagini si presentano più limpide, brillanti, tanto da sembrare quasi vere grazie al supporto ai formati 4K Ultra HD fino a 60 fps, Dolby Vision, HDR e HDR10+. Un intrattenimento senza limiti, potete guardare tantissimi contenuti preferiti da Prime Video, Netflix, YouTube, DAZN, Now, Infinity, RaiPlay, Disney+ e tanti altri servizi a vostra disposizione. L’Amazon Fire Stick 4K consente anche di navigare via browser (Firefox e Silk) per navigare tra milioni di siti web, come Facebook e Reddit. Insomma, un’offerta incredibile che non potete farvi scappare oggi al prezzo di 44,99 euro anziché 59,99 euro; prodotto venduto e spedito da Amazon EU Sarl, anche in questo caso con consegna gratuita e senza costi aggiuntivi.