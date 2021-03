Per oggi pomeriggio, martedì 23 marzo, è fissata l’assemblea di Lega che potrebbe decretare una volta per tutte l’assegnazione dei diritti TV della Serie A per il triennio 2021-2024. L’offerta ha validità fino a lunedì prossimo 29 marzo e l’obiettivo è di fare in modo che non venga abolito il bando. Fin dall’inizio di questa ardua e lunga partita, DAZN è sempre stata in vantaggio con la presentazione dell’offerta di 840 milioni di euro (con il sostegno di TIM) per la visione in streaming del pacchetto della massima serie del campionato italiano caratterizzato da 7 gare in esclusiva più ulteriori 3 in condivisione (per un valore pari a 70 milioni di euro). Dall’altro lato c’è l’offerta di Sky, che ha proposto sul tavolo 750 milioni di euro, più 70 milioni per il canale della Lega.

Stando a quanto riportato dal quotidiano la ‘Gazzetta dello Sport’, nelle ultime ore è giunto un deciso sprint con la maggioranza dei voti a favore di DAZN, cosa che comporterebbe l’addio di Sky dopo ben 18 anni di trasmissione. Ma per decretare vincitrice la piattaforma di streaming con sede nel Regno Unito, è necessario un numero maggiore di favoreggiatori: infatti, oltre ai 10 club che già hanno votato a sostegno (quali Atalanta, Fiorentina, Verona, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Parma e Udinese), si sono aggregati anche altre 9 squadre a favore, tra cui Genoa, Roma, Torino, Benevento, Bologna, Crotone, Sampdoria, Sassuolo e Spezia.

Sempre secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo rosa, l’ad della Lega, Luigi De Siervo, ha dichiarato che per quanto riguarda il triennio dei diritti TV appena concluso la Lega aveva incassato 371 milioni di euro, compresi i costi tecnici, il betting e la Coppa Italia. Per i prossimi tre anni la cifra è certamente più bassa, ma devono cercare di avvicinarsi il più possibile ai 320 milioni del valore reale.