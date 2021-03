Protagonista della serie-evento di Rai1, Matilda de Angelis in Leonardo è stata doppiata: gran parte del pubblico ha scoperto solo con la messa in onda del primo episodio, il 23 marzo, che la giovane attrice emiliana rivelazione del cinema italiano degli ultimi anni, recentemente promossa a pieni voti sul palco del Festival di Sanremo, ha una voce che non è la sua nel dramma sulla vita del genio rinascimentale Da Vinci.

Matilda de Angelis in Leonardo è stata doppiata perché la serie è girata in inglese: questa co-produzione internazionale targata Rai Fiction, Big Light Productions, France Télévision, RTVE e Alfresco Pictures, realizzata da Lux Vide e Sony Pictures Television, è stata girata interamente in lingua inglese per poter essere distribuita all’estero. Ciò non toglie che molti degli attori italiani che fanno parte del cast della serie, come Giancarlo Giannini, siano poi passati al doppiaggio per la versione italiana (qui la nostra recensione).

Invece Matilda de Angelis in Leonardo è stata doppiata: a dare la voce al suo personaggio, quello di Caterina da Cremona, è l’esperta doppiatrice Miriam Catania, che molti riconosceranno per essere stata la voce di personaggi iconici della serialità come Rori Gilmore in Una Mamma Per Amica, Willow Rosenberg in Buffy l’Ammazzavampiri, Ashley Banks in Willy, il Principe di Bel-Air. Oltre ad essere lei stessa attrice di fiction e cinema, negli anni ha prestato la voce a Keira Knightley nella trilogia Pirati dei Caraibi, ad Anna Paquin nella saga di X-Men e a decine di altre interpreti in numerosi film (Jessica Alba, Mary Elizabeth Winstead, Olivia Wilde, Natalie Portman, Reese Witherspoon, Margot Robbie). Per il doppiaggio della Knightley nel film The Imitation Game, nel 2015 ha ricevuto il Leggio d’Oro (premio italiano per gli interpreti che si sono distinti come doppiatori) per la miglior interpretazione femminile.

Il perché Matilda de Angelis in Leonardo è stata doppiata dalla Catania è presto detto: la stessa interprete di Caterina da Cremona ci ha tnuto a specificare, nelle sue stories su Instagram, che non ha potuto farlo solo perché impegnata altrove. A chi le chiedeva, avendo visto il promo della serie su Rai1, come mai non avesse doppiato se stessa, la De Angelis ha risposto: “Lo dico qui così non me lo chiedete più: non mi sono doppiata perché ero impegnata su un altro progetto e non ho potuto“.

Dunque Matilda de Angelis in Leonardo è stata doppiata solo perché altri impegni le hanno impedito di farlo (presumibilmente si tratta del suo primo film hollywoodiano, Di là dal Fiume e tra gli Alberi, basato sull’omonimo romanzo di Ernest Hemingway). A differenza di altri attori non esperti di doppiaggio che hanno preferito affidarsi ad un professionista – vedi Alessandro Borghi che ha recitato in inglese in Diavoli e nella versione italiana ha la voce di Andrea Mete – la De Angelis, almeno a quanto si evince dalla sua dichiarazione, si sarebbe cimentata volentieri anche nel doppiaggio, se solo avesse potuto.