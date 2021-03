Ci saranno diverse novità per le coppie di Grey’s Anatomy 17 nel corso della seconda metà di stagione, appena partita negli Stati Uniti su ABC. Tra riavvicinamenti e nuove scintille, le relazioni all’interno del Grey Sloan Memorial Hospital potrebbero cambiare significativamente di qui alla fine della stagione, finale che potrebbe anche coincidere con quello dell’intera serie.

Attenzione spoiler!

Le coppie di Grey’s Anatomy 17: quale opzione per Meredith?

Dopo l’uscita di scena da eroe di Andrew DeLuca, Meredith dovrà affrontare l’ennesimo lutto al suo risveglio: ora nella sua vita come potenziale interesse amoroso è rimasto soltanto il nuovo chirurgo pediatrico Cormac Hayes, col quale ha una flebile intesa che non si è ancora mai palesata del tutto, ma a quanto pare lo stesso Hayes potrebbe presto finire in un triangolo nuovo di zecca.

Le coppie di Grey’s Anatomy 17: Jo-Jackson-Cormac?

La scelta di Jo di cambiare specializzazione in ginecologia e ostetricia l’ha portata a lavorare a stretto contatto con Hayes e, nonostante la Wilson abbia una relazione di letto con Jackson, tra i due potrebbe essere scattata una scintilla. Krista Vernoff, showrunner della serie, ha dichiarato a TvLine che di aver “notato che si stava formando una connessione… Che si tratti di attrazione o amicizia, penso che sia importante per tutti questi personaggi connettersi tra loro in modi nuovi a causa di quello che stiamo attraversando in questo momento “. Se questa connessione evolverà in un rapporto sentimentale, avrà delle conseguenze anche per Meredith, che nella scorsa stagione aveva mostrato interesse a conoscere Hayes, prima di finire in terapia intensiva per Covid.

Le coppie di Grey’s Anatomy 17: tornano i Japril?

A sua volta Jackson Avery, dopo tante relazioni fallite e l’amicizia particolare con Jo, ritroverà presto l’ex moglie April. Uscita di scena al termine della quattordicesima stagione, Sarah Drew torna come guest star nella serie, ma non è chiaro se questo vorrà dire un ritorno di fiamma per i Japril, che condividono la figlia Harriet: d’altronde, la Kepner ora è sposata con Matthew.

Le coppie di Grey’s Anatomy 17: Owen e Teddy verso la pace

Tra le coppie più martoriate delle ultime stagioni, Owen e Teddy potrebbero finalmente riavvicinarsi dopo il lutto per la perdita di DeLuca, che entrambi hanno provato a salvare in sala operatoria. La profonda depressione che la Altman affronterà in seguito alla morte del suo paziente e collega spingerà Owen a starle vicino e magari a perdonarle i suoi tradimenti con Tom. Forse anche complice l’intervento dell’ex moglie Amelia – come rivela la trama dell’episodio 9 – Hunt potrebbe decidere di tornare con la madre di sua figlia Allison. Ecco la trama e il promo dell’episodio di Grey’s Anatomy 17×09, dal titolo In My Life, in onda su ABC il 25 marzo.